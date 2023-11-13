Стороны подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании для будущих совместных проектов.

Европейское космическое агентство (ЕКА), Airbus Defence and Space и Voyager Space подписали технологическое соглашение, которое дает нам представление об исследовании и эксплуатации космоса после вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). МКС планируется вывести из эксплуатации в 2030 году и вскоре вывести с орбиты. Двадцать пять лет назад первый модуль станции с ревом вылетел на орбиту с космодрома Байконур и с тех пор превратился в 100-тонного чудовища, которое является краеугольным камнем проектов орбитальных космонавтов. Этому подходит конец, поскольку Россия готовится выйти из международного партнерства, а базовая структура МКС становится все более "утомленной" и вскоре станет небезопасной. Однако это не конец эпохи космических станций. Напротив, страны и частные подрядчики по всему миру строят планы по замене МКС – не новой и улучшенной версией, а парком небольших аванпостов, управляемых множеством правительственных и частных агентств.

Новый трехсторонний Меморандум о взаимопонимании (МоВ), подписанный трансатлантическими партнерами на Космическом саммите ЕКА в Севилье, иллюстрирует, как будут выглядеть эти новые станции и как они будут работать. В меморандуме о взаимопонимании описывается, как партнеры будут разрабатывать технологии для будущих миссий на низкой околоземной орбите. Центральным элементом является космическая станция Starlab, которая представляет собой гораздо меньший аванпост, чем МКС, но будет обладать техническими достижениями в течение целого поколения. Судя по опубликованным изображениям, он представляет собой большой жилой модуль со спальными местами для космических кораблей и универсальными стыковочными системами. За ним находится нечто похожее на служебный модуль с местами для крепления оборудования и экспериментов, а также робот-манипулятор. На корме находится модуль с двигателями для поддержания станции и солнечными батареями для электропитания.

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В конце концов, партнеры планируют разработать полную «экосистему», подобную экосистеме НАСА, которая сможет поддерживать всю инфраструктуру, необходимую для поддержки такого орбитального форпоста, включая космические корабли, которые могут переправлять грузы и экипаж на станцию и обратно как для правительственных, так и для коммерческих целей.

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«Это соглашение с Европейским космическим агентством имеет решающее значение, поскольку мы продолжаем укреплять международное сотрудничество в космической сфере и двигаться к преемству Международной космической станции со Starlab», — сказал Мэтт Кута, президент Voyager Space. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Airbus и ESA, чтобы расширить присутствие Европы в космосе и гарантировать, что они останутся лидерами в новом поколении коммерческих исследований космоса».