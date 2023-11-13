Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
ЕКА, Airbus и Voyager Space объединяются для создания будущей космической станции Starlab
Стороны подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании для будущих совместных проектов.

реклама

Европейское космическое агентство (ЕКА), Airbus Defence and Space и Voyager Space подписали технологическое соглашение, которое дает нам представление об исследовании и эксплуатации космоса после вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). МКС планируется вывести из эксплуатации в 2030 году и вскоре вывести с орбиты. Двадцать пять лет назад первый модуль станции с ревом вылетел на орбиту с космодрома Байконур и с тех пор превратился в 100-тонного чудовища, которое является краеугольным камнем проектов орбитальных космонавтов. Этому подходит конец, поскольку Россия готовится выйти из международного партнерства, а базовая структура МКС становится все более "утомленной" и вскоре станет небезопасной. Однако это не конец эпохи космических станций. Напротив, страны и частные подрядчики по всему миру строят планы по замене МКС – не новой и улучшенной версией, а парком небольших аванпостов, управляемых множеством правительственных и частных агентств. 

Новый трехсторонний Меморандум о взаимопонимании (МоВ), подписанный трансатлантическими партнерами на Космическом саммите ЕКА в Севилье, иллюстрирует, как будут выглядеть эти новые станции и как они будут работать. В меморандуме о взаимопонимании описывается, как партнеры будут разрабатывать технологии для будущих миссий на низкой околоземной орбите. Центральным элементом является космическая станция Starlab, которая представляет собой гораздо меньший аванпост, чем МКС, но будет обладать техническими достижениями в течение целого поколения. Судя по опубликованным изображениям, он представляет собой большой жилой модуль со спальными местами для космических кораблей и универсальными стыковочными системами. За ним находится нечто похожее на служебный модуль с местами для крепления оборудования и экспериментов, а также робот-манипулятор. На корме находится модуль с двигателями для поддержания станции и солнечными батареями для электропитания.

реклама

В конце концов, партнеры планируют разработать полную «экосистему», подобную экосистеме НАСА, которая сможет поддерживать всю инфраструктуру, необходимую для поддержки такого орбитального форпоста, включая космические корабли, которые могут переправлять грузы и экипаж на станцию и обратно как для правительственных, так и для коммерческих целей. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

«Это соглашение с Европейским космическим агентством имеет решающее значение, поскольку мы продолжаем укреплять международное сотрудничество в космической сфере и двигаться к преемству Международной космической станции со Starlab», — сказал Мэтт Кута, президент Voyager Space. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Airbus и ESA, чтобы расширить присутствие Европы в космосе и гарантировать, что они останутся лидерами в новом поколении коммерческих исследований космоса».

#космос #мкс #airbus #ека #космос-2222 #космическая станция #starlab
Источник: airbus.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания SpaceX объявила о втором испытательном полете звездолета
SpaceX сообщает, что ее второй испытательный полет Starship может стартовать 17 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
12
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
2
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
8
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
8
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
27
Куртка Майкла Джексона продан на аукционе за 28 млн руб.
10
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
Intel удерживает 80% рынка процессоров — за три года AMD не нарастила свою долю
26
В Киеве возмущены тем, что Израиль получает всё лучшее вооружение, пока Киев ждёт боеприпасов
2
Realme GT 3 240W с быстрой зарядкой до 100% за 9,5 минут скоро появится на некоторых мировых рынках
5
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Исследователи: использование соли может повысить производительность компьютера на 32%
3
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Фанаты Action-RPG Mass Effect строят теории по поводу тизер-трейлера новой части
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
78
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
79
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
23
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
23
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
3
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
5

Сейчас обсуждают

Serezhka
11:09
Поверят. У меня знакомые там такую чушь несут что глаза из орбит вылезают, а они в эту чушь искренне верят, потому что по всем телеканалам так говорят.
На украинском телеканале поделились «правдой» про летне-осеннее контрнаступление
Апшеронский скакел
11:09
Тебя клинит бот, несите нового
Bloomberg: боевые действия против ХАМАС обходятся Израилю в $260 миллионов ежедневно
Docent
11:09
не, ваш конечно, а российский...
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
Иван Горыныч
11:07
23 апреля 2004, в Крыму в Ялте, Ливадия, Путин и Кучма от имени СВОИХ стран РАТИФИЦИРОВАЛИ Договор о государственных границах между Россией и Украиной всё строго в соответствии с Конституцией РФ и меж...
Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в её новых границах
nukemall
11:07
Военный такой херни не скажет, это выдумали журнашлюхи на десять раз переврав правило "для достижения решительного успеха на участке наступления необходимо создать не менее чем трёхкратное превосходст...
На украинском телеканале поделились «правдой» про летне-осеннее контрнаступление
Сергей Механов
11:03
3060 Gaming X 12g, в прогоне 20 минут, 56°C. Не вижу поводов для гордости. Учитывая, что 2 вертушки даже, и они бы и не запустились на такой температуре, не включи я их сам. Многое зависит от исполнен...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Никита Никитенко
11:03
Чего? А как ты считал? Без обид конечно, но это на каких помойках надо рыться, чтобы умудрится взять плату + R5 3600X + оперативу на 16 ГБ за 15 000?
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
glavhyilo
11:02
а так они в тюрьме сидели бы эти 200 и их надо было бы кормить,а так уничтожили потом на украинских фронтах их-глубже надо смотреть просто на это.
Ударами русских РСЗО пресечена попытка ВСУ перебросить подкрепление в Авдеевку
FelsheR-BAN100712
11:02
Еще зеля как амеры хочет сделать. Если сдох или получил ранение, но при этом был снаряжен не по форме или без оружия - бабок не получишь. Вот пиздалул рядом снаряд - хахол в одну сторону, броник в дру...
На украинском телеканале поделились «правдой» про летне-осеннее контрнаступление
BETAJIb
11:00
из за военки я суда реже стал заходить, т.к мне интересны строго процы память в карты а про подлодки можно прочитать в др месте, но наверное кто то захотел вбить в головы оверклокеров интерес к войне
АПЛ проекта 705(К) "Лира" – советская субмарина, опередившая время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем