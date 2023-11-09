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Bloomberg: Тысячи людей готовы позволить Neuralink Илона Маска имплантировать мозговые чипы
Neuralink Илона Маска ищет добровольца, который готов лечь под нож и в буквальном смысле вживить мозговые чипы.

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Мы все видели научно-фантастические фильмы и телешоу, где люди и машины становятся одним целым — вспомните хотябы Терминатора или Робокопа. Хотя это может показаться фантастикой, факт в том, что Neuralink Илона Маска ищет добровольца, который готов лечь под нож и получить имплантаты мозговых чипов. 

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Это знаменует собой первое в истории клиническое испытание Neuralink, и, как сообщает Bloomberg, Neuralink нужен кто-то, кто готов позволить компании хирургическим путем вскрыть часть черепа, вставить в мозг серию электродов и тонких проводов. Более того, эта процедура будет полностью выполняться с помощью робота. Согласно отчету: «Когда работа робота закончится, недостающий кусок черепа будет заменен компьютером чипом с четвертак, который должен оставаться там в течение многих лет». Задача этого компьютера будет заключаться в анализе мозговой активности добровольца и отправке этой информации по беспроводной сети на ноутбук или планшет.

Bloomberg отмечает, что это довольно новый процесс в медицине, однако тысячи добровольцев до сих пор подают заявки на участие в этой процедуре. Однако идеальный кандидат должен быть моложе 40 лет и иметь паралич всех четырех конечностей. Neuralink, по сути, стремится читать мысли человека как команды через компьютер, позволяя компьютеру понимать эти команды и создавать своего рода гибрид машины и человека. Эти люди смогут загружать и скачивать информацию из хранилища и даже передавать ее в другой мозг. Хотя это звучит прямо как из научно-фантастического фильма, это именно то, чего хочет достичь Neuralink.

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#илон маск #neuralink #чипирование людей
Источник: bloomberg.com
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