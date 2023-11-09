Новое исследование показывает, как быстро мозг может восстановить свою структуру после прекращения употребления алкоголя.

У людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя (AUD), наблюдается тенденция к истончению областей коры головного мозга; морщинистый внешний слой мозга имеет решающее значение для многих когнитивных функций более высокого порядка. Исследование, проведенное в США, показало, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга со временем увеличивается быстрее в первый месяц и продолжается в течение 7,3 месяцев, после чего толщина становится сравнимой с толщиной коры тех, у кого нет AUD. Предыдущие исследования показали, что некоторые регионы мозга могут выздороветь, когда кто-то бросает пить, но было неясно, насколько быстро происходит выздоровление.

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«Немногие продольные исследования, изучающие изменения толщины коры во время воздержания, ограничиваются первым месяцем трезвости», — пишет команда, возглавляемая психиатром и ученым-бихевиористом Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета. «Однако степень восстановления толщины региональной коры в течение длительного периода воздержания (например, более 6 месяцев) неизвестна».

По оценкам, 16 миллионов человек в США страдают от AUD. Это серьезная проблема общественного здравоохранения, и понимание этого сложного расстройства важно для лечения, профилактики и снижения стигмы. Изменения в структуре и функциях мозга во время хронического употребления алкоголя могут затруднить прекращение употребления алкоголя, несмотря на самые лучшие намерения.

Дураццо и его коллеги также изучили, как некоторые состояния здоровья, история курения, психические заболевания и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, влияют на долгосрочные изменения толщины коры у людей, выздоравливающих от AUD. Всего в исследовании приняли участие 88 человек с AUD, которым было проведено сканирование мозга примерно через 1 неделю, 1 месяц и 7,3 месяца воздержания. Некоторые участники присоединились через 1 месяц, то есть 23 человека не прошли сканирование в течение 1 недели, и только 40 из 88 продолжали воздерживаться от алкоголя в течение всего периода. Они также осмотрели 45 человек, у которых никогда не было AUD, измерив толщину их коры в начале исследования и еще раз примерно через 9 месяцев, чтобы подтвердить, что измеренные области остались прежними.

Для наблюдения за мозгом участников использовался тип магнитно-резонансной томографии ( МРТ ), который особенно полезен для получения четкого изображения внутренней структуры тела. Исследователи зафиксировали толщину коры для 34 областей, усреднив измерения по левому и правому полушариям мозга.

Восстановление толщины у пациентов с AUD после 7,3 месяцев без алкоголя было довольно распространенным явлением. Во всех 34 областях коры, которые исследовали Дураццо и его команда, наблюдалось более быстрое изменение толщины у участников AUD от 1 недели до 1 месяца после отказа от курения, чем от 1 до 7,3 месяцев. Утолщение коры происходило медленнее в некоторых частях мозга у людей с AUD, у которых также было высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина. То же самое справедливо и для людей с AUD, которые в настоящее время курят. Авторы также отмечают, что переменные, которые они не учли, такие как генетика, физическая активность и здоровье печени и легких людей, могли повлиять на их результаты.

«Эти данные предоставляют клинически значимую информацию о благотворном влиянии продолжительной трезвости на морфологию человеческого мозга», заключают авторы , «и усиливают адаптивные эффекты восстановления на основе воздержания при AUD».