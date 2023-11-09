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Морские пехотинцы США установили ракетную установку на собаку-робота
Концептуальное решение которое в перспективе позволит убрать солдат с поля боя.

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Если вы считаете, что собаки-роботы с огнеметами — это круто, то как насчет собаки-робота с противотанковым гранатометом на спине? Созданный в качестве исследовательской концепции, один из них был испытан в Центре воздушно-наземных боевых действий Корпуса морской пехоты США в Калифорнии в сентябре прошлого года.

Робот-собака (хотя морские пехотинцы называли ее роботом-козой) с привязанной к спине ракетной установкой может показаться странным, но за такими демонстрациями стоит очень серьезный умысел. Роботы все больше интегрируются в вооруженные силы по всему миру в качестве усилителя и одновременно защищая от человеческих потерь. В случае недавнего испытания целью было показать, как небольшой робот может поддерживать солдата при выполнении ряда задач, включая бой с бронетехникой.

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Робот, используемый морской пехотой, не был идентифицирован, но он очень похож на четвероногого робота-собаку Unitree, стоимость которого составляет около 5000 долларов США. По словам представителя, робот слишком легкий, слишком хрупкий и ему не хватает автономности для реальных военных операций. Вместо этого он был задуман скорее как демонстрация потенциала технологии.


Для испытания роботизированная собака была оснащена ракетной установкой M72 Light Anti-tank Weapon (LAW), которая представляет собой очень легкую, удобную в использовании одноразовую пусковую установку, находящуюся на вооружении с 1963 года. Она недостаточно мощная против типичного боевого танка, но вполне может справиться с более легкой бронетехникой и другими целями.

Кроме того, из него очень легко стрелять. Вы просто снимаете защитные колпачки, вытаскиваете удлинитель пусковой трубы, поднимаете прицелы, переводите предохранитель в положение «Взведенный» и нажимаете кнопку «Огонь». Все настройки робота выполнял человек-солдат, а удаленный оператор запускал ракету.

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#армия сша #робопес #собака-робот
Источник: marines.mil
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