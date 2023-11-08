Похоже что внедорожные свойства Cybertruck от Tesla хуже даже чем у старенького Jeep CJ-2A 1946 года выпуска.

Некоторые недавние видеоролики в Интернете наталкивают на мысль, что Cybertruck Tesla может не подойти для бездорожья. Эти видео первоначально были опубликованы в Instagram*, а затем в Twitter на аккаунте фаната Tesla. В этих видеороликах Cybertruck сталкивался с трудностями при движении по пересеченной местности, с трудом преодолевая крутые склоны и поворачивая на песчаном грунте.

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Илон Маск позиционировал Cybertruck как прочный и долговечный электрический пикап, даже предлагая варианты пуленепробиваемых функций, таких как корпус из нержавеющей стали и фиксированные пуленепробиваемые стекла, что делает его подходящим для постапокалиптического мира.

На одном из видеороликов видно, с каким трудом Cybertruck пытается подняться на грунтовый холм. В конце концов, после некоторых трудностей, он все же достигает успеха. В другом видео Jeep CJ-2A 1946 года легко преодолевает тот же холм, что контрастирует с борьбой Cybertruck.

Опубликованные клипы привлекли большое внимание в социальных сетях. В одном из видеороликов женщина задается вопросом, правильно ли работает Cybertruck, а в подписи упоминается, что три Cybertruck были протестированы в Холлистер-Хиллз в Калифорнии, где зрители демонстрировали, как джип справляется с бездорожьем. Другое видео показывает, как другой кибертрак пытается подняться на холм, но не показывает, удалось ли ему это или нет.

Эти внедорожные испытания, вероятно, проводились в рамках подготовки к выпуску Cybertruck, а поставка запланирована на 30 ноября. Это не первый раз, когда люди видят, как Cybertruck борется со сложной местностью; Ранее произошел инцидент, когда он, похоже, застрял в грязи в Техасе.

Хотя Tesla не прокомментировала эти видео, Илон Маск заявил, что Cybertruck создан быть прочным. Автомобильный эксперт также отметил, что несправедливо судить об автомобиле на основе прототипа, особенно того, который проходит строгие испытания. Маск недавно во время интервью подтвердил, что Cybertruck может увеличивать дорожный просвет, чтобы преодолевать препятствия.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

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