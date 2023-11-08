Под руководством плотника Трэнг Вано был собран Cybertruck с потрясающей детализацией и электродвигателем.

Группа опытных инженеров из Вьетнама создала впечатляющую, почти полномасштабную деревянную модель Tesla Cybertruck. Это выдающееся достижение задокументировано в 20-минутном видеоролике, в котором запечатлены все 100 дней самоотверженной работы. Под руководством плотника Трэнг Вано команда начала с постройки прочного металлического каркаса и тщательного покрытия его деревянными панелями, изготовленными по индивидуальному заказу. Конечный продукт не только покрыт лаком, но и оснащен электромотором, поразительно напоминающим культовый Cybertruck Tesla.

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Внимание к деталям в этой деревянной копии просто поражает. Реплика даже включает в себя деревянную версию «Киберквада», это небольшой квадроцикл, продемонстрированный во время первой презентации Кибертрака четыре года назад.

Хотя этот деревянный шедевр — не первая модель Cybertruck, которую создают энтузиасты, он выделяется уровнем детализации и мастерством изготовления. Напротив, Tesla столкнулась с задержками в преобразовании своей концепции Cybertruck в реальный пикап, несмотря на то, что анонсировала автомобиль более четырех лет назад. До долгожданной доставки осталось еще несколько недель.

В описании видео, Чонг Вано выразил свое восхищение генеральным директором Tesla Илоном Маском, несмотря на проблемы компании. Он сохранял веру в видение Маска и возможности Tesla, полагая, что Cybertruck в конечном итоге добьется успеха.

Изобретатель написал, что он «осознает, что Tesla столкнулась со своей долей проблем на пути к реализации Cybertruck».

«Однако я сохраняю непоколебимую веру в ваше видение и возможности Теслы», — добавил он. «Я уверен, что этот необычный автомобиль в конечном итоге добьется успеха».

Инженерное мастерство и кропотливая работа, проявленные в этой деревянной копии Cybertruck, подчеркивают преданность делу и внимание к деталям, которые были вложены в его создание. Это поднимает вопрос о том, смогут ли Тесла и Маск извлечь ценные уроки из мастерства Транга, работая над выводом на рынок своего собственного Cybertruck.