Экзокостюм весит всего 2,5 килограмма и может ускорить бег абсолютно любого человека.

Исследователи из Университета Чунг-Анг в Южной Корее создали сверхлегкий экзокостюм, призванный помочь бегунам быстрее преодолевать короткие дистанции. Технология экзоскелетов уже не первый год развивается, и ее применение варьируется от помощи при поднятии тяжестей до помощи людям с ограниченными физическими возможностями. Однако экзокостюмы, специально разработанные для повышения скорости бега, встречаются относительно редко.

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«Превышение пределов человеческого тела — это фундаментальное человеческое желание», — написал Джунюнг Мун в недавно опубликованном исследовании. «Наши результаты послужат отправной точкой для исследований, направленных на превышение пределов человеческих возможностей с помощью носимых роботов».

Что отличает этот экзокостюм, так это его минималистичный дизайн. При весе всего 2,5 килограмма он может улучшить время бега среднего человека на 200 метров почти на одну секунду. Столь значительный прирост скорости достигается за счет простого, но инновационного механизма.

Экзокостюм включает в себя рюкзак, в котором находится блок питания, который подает энергию на кабели, идущие к ногам пользователя. Когда пользователь делает шаг, подключенный трос натягивается, продвигая ведомую ногу вперед быстрее, чем она двигалась бы естественным путем. Кроме того, экзокостюм оснащен датчиками и компьютером, которые анализируют походку пользователя и синхронизируют костюм с его шагами.

Чтобы проверить эффективность экзокостюма, исследователи предложили бегунам-любителям пробежать в нем 200 метров, а затем пробежать такую же дистанцию без костюма. Данные показали, что экзокостюм сократил время спринта на 0,97 секунды, что является значительным улучшением. Это нововведение особенно перспективно для спринтеров, стремящихся улучшить свои результаты.





Примечательно, что исследователям удалось снизить вес экзокостюма с первоначальных 4,4 килограмма до окончательных 2,5 килограмма без ущерба для производительности. Такое снижение веса демонстрирует стремление сделать технологию более практичной и доступной для пользователей.

Хотя этот сверхлегкий экзокостюм, возможно, еще не стал массовым, он демонстрирует потенциальный прорыв в области носимых технологий для повышения скорости бега. Поскольку его продолжают совершенствовать и тестировать, его применение может быть распространено на профессиональных спринтеров и представителей различных видов спорта. Это нововведение подчеркивает потенциал технологии экзоскелета для улучшения физической работоспособности и может найти применение во многих областях, помимо бега.