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В приложение transit добавили детектор количества крыс на станциях метро Нью-Йорка
Новое обновление популярного приложения показывает жителям Нью-Йорка, насколько кишат крысы на станциях метро.

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Transit, приложение для планирования городских поездок, впервые выпущенное в 2012 году, недавно добавило функцию детектора крыс в метро Нью-Йорка. Приложение использует информацию, полученную от пользователей, которые выбирают один из нескольких ответов на такие вопросы, как «Крысы управляют этим городом?» и «Есть ли на этом вокзале крысы» — приложение показывает, насколько вокзал заполнен грызунами. 

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Основная функция Transit — отображение времени прибытия автобусов и поездов. Теперь, основываясь на отчетах «тысяч наблюдателей за грызунами в пяти районах», Transit также показывает, нет ли на конкретной станции сообщений о крысах. «Жители Нью-Йорка испытывают извращенную гордость» этим и «находят забавным, что здесь так много крыс», — сказал МакНил, который базируется в Монреале вместе с остальной командой Transit.

 

Крыса на платформе метро Union Square в 2019 году.

Новая функция дебютировала в августе, но в последние недели она стала особенно популярной, отчасти благодаря публикациям в TikTok и X, ранее известном как Twitter. В октябре было получено более 17 000 ответов о наблюдениях за крысами в метро. «Можем ли мы поговорить об этом обновлении приложения Transit», — говорит танцовщица Энджи Хокуланибегинс на фоне показа детектора крыс в метро Нью-Йорка в видео TikTok, которое с момента публикации в конце прошлого месяца набрало более 1,7 миллиона просмотров. «Это говорит о том, насколько грязная станция… и есть шкала количества крыс, 89-е место по грязности занимает 42-я улица».

Пользователь X из Квинса поделился снимком экрана из приложения, на котором показан рейтинг станции 149 St – Grand Concourse — 10-е место из 445 станций.

 Скриншоты того, как выглядит детектор крыс в приложении.  

Эта станция в Бронксе является настоящим центром крыс.«По крайней мере, Бронкс в чем-то вошел в топ-10», — шутилось в посте.

Однако MTA (Metropolitan Transportation Authority), похоже, это не позабавило. «Учитывая, что мы не имеем ни малейшего представления о методологии вашей переписи крыс, мы отказываемся от комментариев», — заявила представитель MTA Кайла Шульц. 

Команда Transit надеется, что, хотя MTA, возможно, еще не подключен к детектору крыс, их результаты могут, по крайней мере, помочь определить, какие остановки больше всего нуждаются в посещении дезинсектора.   

  Крыса бродит по станции «Колумбус Серкл — 59-я улица» в поисках еды, 8 мая 2023 года.

Transit, в дополнение к своей функции в приложении, опубликовала на своем веб-сайте «Ратистический анализ» своих выводов, показывающий «самые большие стаи крыс на платформе MTA». Остановки Грант-авеню и Кингстон-Труп-авеню А, а также улица 191-стрит 1 в настоящее время обладают сомнительной честью.

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Приложение, которое также предоставляет информацию по Чикаго, Лос-Анджелесу и более чем 200 другим городам, обычно задает пользователям вопросы о повседневных пешеходных вещах, таких как доступность и скопление людей. Но, вдохновленный успехом Rat Tracker, он, скорее всего, начнет задавать своим пользователям более интересные вопросы. МакНил сказал, что некоторые из его коллег не ожидали, что инструмент для борьбы с грызунами станет настолько популярным. Но те, кто родом из Большого Яблока – или, по крайней мере, кто знаком с историей Pizza Rat – не были шокированы.Он сказал: «Я не думаю, что кто-то из тех, кто вырос в Нью-Йорке, вообще был удивлен». 

#нью-йорк #метро #крысы
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glavhyilo
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детектор клопов ещё надо.С парижа клопов привезут полюбому с олимпиады
В приложение transit добавили детектор количества крыс на станциях метро Нью-Йорка
Михаил Невский
16:53
Ну ну третьей страной. Нидерланды делают сканеры, без которых невозможно никакой процессор создать, Тайвань создаёт и продаёт чипы, США свои чипы делает. Израиль опять же, забыли? ну да у автора мы ве...
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