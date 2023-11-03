Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, 31 год, был признан виновным в хищении 8 миллиарда долларов у пользователей его криптовалютной биржи.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в четверг в краже у клиентов его ныне обанкротившейся криптовалютной биржи в рамках одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории. Этот приговор закрепил падение 31-летнего бывшего миллиардера.

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Присяжные в составе 12 человек в федеральном суде Манхэттена признали Банкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения после месячного судебного разбирательства, в ходе которого прокуроры выдвинули версию, что он украл 8 миллиардов долларов у пользователей биржи. Приговор был вынесен всего через год после того, как FTX объявила о банкротстве в результате стремительного корпоративного краха, который потряс финансовые рынки и уничтожил его личное состояние, оцениваемое в 26 миллиардов долларов. Присяжные вынесли вердикт после чуть более четырех часов обсуждения.

Бэнкман-Фрид, который не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и пяти пунктам обвинения в заговоре, стоял лицом к присяжным, сложив руки перед собой, пока оглашался приговор. Приговор стал победой Министерства юстиции США и Дамиана Уильямса, главного федерального прокурора Манхэттена, который сделал искоренение коррупции на финансовых рынках одним из своих главных приоритетов. «Криптоиндустрия может быть новой, такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новыми, но этот вид мошенничества стар как время, и у нас нет терпения к нему», — сказал Уильямс репортерам возле здания суда.

Окружной судья США Льюис Каплан назначил приговор Бэнкман-Фриду на 28 марта 2024 года. Выпускнику Массачусетского технологического института могут грозить десятилетия тюремного заключения. Его адвокат Марк Коэн заявил в своем заявлении, что он «разочарован», но уважает решение присяжных. «Г-н Бэнкман-Фрид заявляет о своей невиновности и будет продолжать энергично бороться с предъявленными ему обвинениями», — сказал он. После того, как Каплан покинул зал суда, Коэн обнял Бэнкмана-Фрида, пока они разговаривали за столом защиты. Когда Бэнкмана-Фрида уводили сотрудники службы маршалов США, он обернулся и кивнул своим родителям, профессорам Стэнфордской школы права Джозефу Бэнкману и Барбаре Фрид, которые сидели в первом ряду в зале суда. Фрид посмотрела на него и скрестила руку на груди.

Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом в марте следующего года по второй группе обвинений, выдвинутых прокуратурой ранее в этом году, в том числе по предполагаемому иностранному взяточничеству и сговору о банковском мошенничестве. Дело Банкмана-Фрида было первым из нескольких громких дел, которые Уильямс возбудил против бывших высокопоставленных руководителей криптовалютного рынка и довел до суда. Несколько криптокомпаний обанкротились в прошлом году после того, как цены на биткоин и другие цифровые активы рухнули после многолетнего бума.

В ходе судебного разбирательства прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид перекачивал деньги из FTX в свой хедж-фонд, ориентированный на криптовалюту, Alameda Research, несмотря на заявления в социальных сетях и в телевизионной рекламе, что биржа уделяет приоритетное внимание безопасности средств клиентов.





Alameda использовала деньги, чтобы расплатиться со своими кредиторами и предоставить кредиты Банкману-Фриду и другим руководителям, которые, в свою очередь, сделали спекулятивные венчурные инвестиции и пожертвовали более 100 миллионов долларов на политические кампании в США в попытке продвигать законодательство о криптовалютах. По словам прокуроров, обвиняемый считал это благоприятным для своего бизнеса.

Бэнкман-Фрид пошел на рассчитанный риск, давая показания в свою защиту в течение трех дней незадолго до закрытия суда после того, как три бывших члена его ближайшего окружения дали показания против него. Он подвергался агрессивному перекрестному допросу со стороны обвинения, часто избегая прямых ответов на самые острые вопросы. Он показал, что, хотя он и допустил ошибки, управляя FTX, например, не сформировав команду по управлению рисками, он не украл средства клиентов. Он сказал, что, по его мнению, заимствования Alameda у FTX были разрешены, и он не осознавал, насколько велики ее долги до самого краха обеих компаний. «Мы думали, что сможем создать лучший продукт на рынке», — свидетельствовал Бэнкман-Фрид. «По сути, все получилось наоборот».

Прокуроры придерживались иной точки зрения. «Он не рассчитывал на то, что три его лояльных заместителя займут такую позицию и скажут вам правду: именно у него был план, мотив и жадность, чтобы совершить рейд на депозиты клиентов FTX – миллиарды и миллиарды долларов – чтобы получить деньги, власть и влияние. Он думал, что правила к нему не относятся. Он думал, что ему это сойдет с рук», — заявила присяжным в четверг прокурор Даниэль Сассун. Присяжные заслушивали свидетельские показания в течение 15 дней. Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывшие руководители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх, давая показания в пользу обвинения после признания вины, заявили, что он направлял их на совершение преступлений, в том числе помогал Alameda разграбить FTX и лгал кредиторам и инвесторам о финансах компаний. Защита утверждала, что все трое, которым еще не вынесен приговор, ложно обвинили Бэнкмана-Фрида в попытке добиться снисхождения при вынесении приговора. Прокуроры могут попросить Каплана принять во внимание их сотрудничество при принятии решения о наказании.

Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа после того, как Каплан отменил залог, придя к выводу, что он, вероятно, манипулировал свидетелями.