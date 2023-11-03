Администрация Байдена также занимается вопросом ответственного внедрения ИИ в военных и международных целях.

Всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден обнародовал масштабный указ, переориентирующий федеральное правительство на разработку ИИ, вице-президент Камала Харрис объявила на британском саммите по безопасности ИИ во вторник еще полдюжины инициатив в области машинного обучения, которые реализует администрация. Среди основных событий: создание Института безопасности ИИ США, первый выпуск проекта политического руководства по использованию ИИ федеральным правительством и декларация об ответственном военном применении новой технологии.

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«Президент Байден и я считаем, что все лидеры — от правительства, гражданского общества и частного сектора — имеют моральный, этический и общественный долг обеспечить внедрение и развитие ИИ таким образом, чтобы защитить общественность от потенциального вреда и гарантировать, что каждый может воспользоваться его преимуществами», — сказала Харрис в своем подготовленном выступлении.

«Подобно тому, как ИИ обладает потенциалом принести огромную пользу, он также может нанести глубокий вред: от кибератак с использованием ИИ в масштабах, превосходящих все, что мы видели раньше, до созданного на основе ИИ биологического оружия, которое может поставить под угрозу жизни миллионов людей. ," - сказала она. Экзистенциальные угрозы, которые представляют собой генеративные системы искусственного интеллекта, стали центральной темой саммита.

«Чтобы определить безопасность ИИ, мы должны рассмотреть и устранить весь спектр рисков ИИ — угрозы человечеству в целом, угрозы отдельным людям, нашим сообществам и нашим учреждениям, а также угрозы нашим наиболее уязвимым группам населения», — продолжила она. «Чтобы обеспечить безопасность ИИ, мы должны справиться со всеми этими опасностями».

С этой целью Харрис объявил в среду, что Белый дом в сотрудничестве с Министерством торговли создает Институт безопасности искусственного интеллекта США (US AISI) в рамках NIST. Он будет отвечать за фактическое создание и публикацию всех руководств, эталонных тестов, передовых практик и т. д. для тестирования и оценки потенциально опасных систем ИИ. Эти испытания могут включать в себя учения «красной команды», о которых президент Байден упомянул в своем указе. Перед AISI также будет поставлена задача предоставлять технические рекомендации законодателям и правоохранительным органам по широкому кругу тем, связанных с ИИ, включая идентификацию сгенерированного контента, аутентификацию записанного в реальном времени контента, смягчение дискриминации, вызванной ИИ, и обеспечение прозрачности в его использовании.

Кроме того, Административно-бюджетное управление (OMB) позднее на этой неделе опубликует для общественного обсуждения первый проект руководства администрации по использованию искусственного интеллекта в правительстве. Как и проект Билля о правах ИИ, на котором он основан, проект политического руководства описывает шаги, которые национальное правительство может предпринять для «продвижения ответственных инноваций в области ИИ», сохраняя при этом прозрачность и защищая федеральных служащих от усиления надзора и увольнения. Этот проект руководства в конечном итоге будет использоваться для установления гарантий использования ИИ в широком спектре приложений государственного сектора, включая транспорт, иммиграцию, здравоохранение и образование, поэтому он будет доступен для общественного обсуждения по адресу ai.gov/input.

Харрис также объявила во время своего выступления, что Политическая декларация об ответственном использовании искусственного интеллекта и автономии, опубликованная США в феврале, на сегодняшний день собрала 30 подписавших сторон, все из которых согласились с набором норм ответственной разработки и развертывания военных систем искусственного интеллекта. Администрация также запускает виртуальный хакатон, пытаясь смягчить вред, который могут нанести телефонные и интернет-мошенники с использованием искусственного интеллекта. Участники хакатона будут работать над созданием моделей искусственного интеллекта, которые смогут противостоять звонкам роботов и роботизированным сообщениям, особенно тем, которые нацелены на пожилых людей с помощью голосового мошенничества.

Аутентификация контента находится в центре внимания администрации Байдена-Харриса. Исполнительный директор президента Байдена пояснил, что Министерство торговли будет возглавлять усилия по проверке контента, создаваемого Белым домом, посредством сотрудничества с C2PA и другими отраслевыми правозащитными группами. Они будут работать над установлением отраслевых норм, таких как добровольные обязательства, ранее взятые от 15 крупнейших компаний в области искусственного интеллекта в Кремниевой долине . В своем выступлении Харрис распространила этот призыв на международный уровень, попросив все страны оказать поддержку в разработке глобальных стандартов аутентификации государственного контента.

«Эти добровольные обязательства являются первым шагом на пути к более безопасному будущему искусственного интеллекта, и впереди нас ждет еще больше», — сказала она. «Как показала история, в условиях отсутствия регулирования и строгого государственного контроля некоторые технологические компании предпочитают отдавать приоритет прибыли, а не благополучию своих клиентов, безопасности наших сообществ и стабильности наших демократий».

«Одним из важных способов решения этих проблем — в дополнение к работе, которую мы уже проделали — является принятие законодательства, которое усиливает безопасность ИИ, не подавляя инновации», — продолжила Харрис.