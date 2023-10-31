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X Илона Маска теперь стоит половину того, что он заплатил в прошлом году за Twitter
Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда, а год спустя нынешняя X стоит около $19 миллиардов, что примерно на 55% меньше.

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В прошлом году Илон Маск купил Twitter (теперь X) за $44 миллиарда, а год спустя компания, занимающаяся социальными сетями, не стоит и половины этой суммы. Внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times, свидетельствуют о том, что X, ранее известная как Twitter, распределяла гранты на акции среди своих сотрудников, что указывает на текущую стоимость около $19 миллиардов, что примерно на 55% меньше, чем $44 миллиарда, которые Илон Маск заплатил за приобретение компании год назад.

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Более года назад Илон Маск заплатил $54,20 за акцию за приобретение Twitter. Согласно новым грантам на акции, X планирует предложить акционерный капитал по цене $45 за акцию в виде ограниченных акций, которые сотрудники могут заработать с течением времени. При этом любые находящиеся в обращении акции, предоставленные сотрудникам под предыдущим руководством, будут подлежать оплате наличными по цене $54,20 за акцию. Согласно документам, совет директоров определяет справедливую рыночную стоимость каждой акции исходя из различных факторов. Маск является председателем компании X и еще не сформировал формальный совет директоров.

Маск признает, что переплатил за платформу социальных сетей. В марте он разослал электронное письмо своим сотрудникам, в котором заявил, что, по его мнению, стоимость Twitter составляет $20 миллиардов, назвав его «обратным стартапом». Между тем, Fidelity, крупный взаимный фонд и один из инвесторов в X Маска стоимостью около $300 миллионов, снизила свою оценку примерно на 65%, где-то между $15-16 миллионами. На первом общем собрании на прошлой неделе, посвященном первой годовщине приобретения, он поделился своим видением X как универсального приложения с различными функциями, включая службы знакомств и подбор персонала. Маск считает, что X быстро трансформируется из того, чем он был, Twitter 1.0, в «суперприложение», где пользователи могут делать все, что захотят.

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#илон маск #twitter #илон маск twitter
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