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США создадут новую ядерную гравитационную бомбу
Новая бомба будет иметь мощность около 360 килотонн.

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Министерство обороны США (DoD) объявило, что Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики (NNSA) создаст новую высокомощную ядерную гравитационную бомбу под названием B61-13, как только Конгресс получит одобрение и финансирование.

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Соединенные Штаты обладают вторым по величине в мире запасом ядерного оружия: 3708 введенных в эксплуатацию боеголовок. Это лишь малая часть того, что было в разгар холодной войны, и лишь несколько сотен таких боеголовок развернуты в любое время, но они по-прежнему составляют основу сил ядерного сдерживания Запада наряду с Францией и Великобританией.

С 1990-х годов было легко рассматривать это оружие как пережиток ушедшей эпохи или бессмысленную угрозу, о которой лучше не думать, но США считают, что необходимость сдерживания в сочетании со все более нестабильным и опасным характером современных международных отношений делает его очень важным.

Однако ядерный арсенал США остается без внимания, поскольку возраст многих боеголовок превышает четыре десятилетия. Поскольку эти устройства состоят из радиоактивных материалов в сочетании с смесью экзотических материалов, они имеют ограниченный срок хранения, прежде чем станут ненадежными. Также изменился характер современных военных угроз, что требует модернизации конструкций.

Объявление от 27 октября направлено на предоставление вооруженным силам США новой ядерной гравитационной бомбы без увеличения размера общего арсенала. Когда B61-13 поступит на вооружение, он постепенно выведет из эксплуатации некоторые бомбы B61-7 времен Холодной войны, а также производимые в настоящее время B61-12.

Частично по тактическим причинам, а частично в качестве политического компромисса между членами Конгресса, B61-13 будет иметь взрывную мощность, аналогичную B61-7, которая составит около 360 килотонн. Современная стратегия отдает предпочтение боеголовкам меньшей мощности, но наличие в арсенале нескольких высокомощных бомб позволяет противостоять более крупным и защищенным целям и дает президенту больше возможностей при планировании миссии.

По данным Министерства обороны, B61-13 также будет включать в себя конструктивные особенности B61-12, в том числе более совершенные системы безопасности и хвостовое наведение для большей точности. Хотя он вряд ли будет использоваться парком тяжелых стратегических бомбардировщиков, которые сейчас вооружены противостоящим вооружением, B61-13 будет совместим с истребителями-бомбардировщиками, такими как F-35 Lightning II.

«Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников», — заявил помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб. «Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников.

«B61-13 представляет собой разумный шаг для решения проблем в очень динамичной среде безопасности. Хотя он обеспечивает нам дополнительную гибкость, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в нашем ядерном арсенале».

Источник: Министерство обороны США.

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#сша #ядерное оружие #ядерное оружие сша
Источник: defense.gov
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