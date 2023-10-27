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Спутниковые снимки времен Холодной войны показывают почти 400 римских фортов на Ближнем Востоке
Фотографии, сделанные в 1960-х и 1970-х годах первыми спутниками-шпионами, показывают, что восточная граница Римской империи была местом оживленной торговли.

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Четыре римских форта, запечатленные на спутниковых фотографиях в рамках проекта Corona, реализованного военными США с 1960 по 1972 год. (Изображение предоставлено: CORONA/Courtesy Jesse Casana/Antiquity Publications Ltd)

Рассекреченные снимки со спутников-шпионов времен Холодной войны выявили сотни ранее не обнаруженных римских фортов в Ираке и Сирии. Их существование предполагает, что восточная граница древней империи не была такой жесткой, как первоначально предполагалось.

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Исследователи уже знали о серии фортов, занимающих примерно 300 000 квадратных километров от реки Тигр в современном Ираке до равнин реки Евфрат в Сирии, которые когда-то считались принадлежащими границе между севером и югом, отделявшей римлян от конкурирующей Персидской империи. 

Но расположение с востока на запад новооткрытых фортов наряду с ранее известными фортами, намекает на то, что они были построены для облегчения мирной торговли и путешествий. Новое исследование, опубликованное в четверг (26 октября) в журнале Antiquity, опровергает гипотезу 1934 года, выдвинутую французским археологом и священником-иезуитом Антуаном Пуадебардом, о том, что восточные укрепления были построены для отражения захватчиков.

«С 1930-х годов историки и археологи обсуждают стратегическую или политическую цель этой системы укреплений», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Джесси Казана, профессора антропологии Дартмутского колледжа. «Однако немногие ученые подвергли сомнению основное наблюдение Пойдебарда о том, что существовала линия фортов, определяющая восточную границу Рима».

Пролетев над пустынями Ирака и Сирии, Пойдебард обнаружил 116 фортов второго и третьего веков нашей эры после аэрофотоснимков в 1920-х и 1930-х годах. Глядя на их расположение со своего биплана, на котором он научился летать во время Первой мировой войны, Пудебард предположил, что крепости квадратной формы создавали оборонительную линию с севера на юг, которая отражала набеги парфян, а затем и персов Сасанидов. 

До сих пор гипотеза Пуадекара была широко принята историками. Но после анализа изображений региона с высоким разрешением, сделанных спутниками-шпионами в 1960-х и 1970-х годах, исследователи обнаружили 396 ранее неизвестных фортов или фортоподобных зданий, которые были разбросаны широко с востока на запад.

Это говорит о том, что граница была более подвижной, чем казалось на первый взгляд: аванпосты существовали не вдоль границы, а через нее, защищая торговые караваны, переправлявшие людей и товары между Римом и соседней Парфянской (позже Сасанидской Персидской) империей. Археологи говорят, что это поднимает важный вопрос о границе: «Была ли это стена или дорога?».

Исследователи говорят, что их исследование подчеркивает важность рассекреченных изображений в археологических исследованиях, особенно с учетом того, что многие из фортов, показанных на фотографиях, сейчас разрушены в результате сельскохозяйственной экспансии и урбанизации. Они ожидают, что новые открытия будут сопровождать рассекречивание других аэрофотоснимков, например, сделанных самолетами-разведчиками U2.

«Тщательный анализ этих важных данных таит в себе огромный потенциал для будущих открытий на Ближнем Востоке и за его пределами», — сказал Казана.

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#история #римская империя #история cossacks #римские укрепления #спутниковые снимки
Источник: doi.org
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Bearcub
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Тогда откуда - снимки с космоса эти высказывания не подтвердили. Вы покупали снимки?
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nonses84
22:56
Стопудов там тоже говна наготовили как и в 15том огрызке.
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Гвоздь
22:56
Да что ты родной. Ждёт крах. и как ты гений до такого додумался. Украина уже потеряла свою государственность, весь бюджет её состоит из подачек запада. Экономики своей у неё уже нет! А ты сиди жди, ...
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