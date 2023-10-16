Теперь покупая новый iPhone он всегда будет с самой актуальной версией программного обеспечения.

Пандемия Covid-19 поставила в центр внимания все, что происходит на расстоянии. Несмотря на то, что удаленный образ жизни уже не актуален, с тех пор как пандемия утихла, технологические гиганты все еще активно занимаются разработкой технологий, работающих без проводов. Например, знаете ли вы, что Apple может обновить программное обеспечение iPhone до последней версии, не открывая запечатанную упаковку?

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В своем последнем информационном бюллетене Марк Гурман из Bloomberg предположил, что у Apple действительно есть система, которая позволяет компании обновлять iPhone, даже не активируя устройство. Фактически, iPhone все еще может находиться в коробке, а компания может обновлять его с помощью «планшета», доступного сотрудникам Apple Store. Это означает, что Apple теперь может продавать старые модели с новым программным обеспечением прямо из коробки. Таким образом, не придется просить пользователей самостоятельно обновлять телефоны.

Устройство в виде планшета работает достаточно просто. Сотруднику нужно положить нераспечатанный iPhone на планшет, который по беспроводной сети включает систему, обновляет ее, а затем выключает. Apple гордится высокими показателями внедрения. Например, в февральском отчете MacRumors утверждалось, что iOS 16 была установлена на 72% всех iPad и на 81% всех iPhone, представленных за предыдущие четыре года. Используя это устройство, похожее на планшет, Apple сможет позволить пользователям покупать iPhone с самой последней версией программного обеспечения. Для многих пользователей это может означать лишение их выбора. Для других это может означать экономию времени — все зависит от того, как вы относитесь к обновлениям своего телефона.