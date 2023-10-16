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Артиллерийский снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем установил новый рекорд дальности
Boeing и Nammo, в сотрудничестве с армией США разрабатывают сверхдальний реактивный снаряд которым можно будет стрелять из стандартных орудий без модификаций.

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155-мм снаряд Ramjet в действии

Boeing и оборонная компания Nammo, сотрудничающая с армией США, установили новый рекорд дальности во время испытания непрямой стрельбы артиллерийского снаряда с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, когда 155-мм снаряд прямоточного воздушно-реактивного двигателя был выпущен из пушечной артиллерийской установки увеличенной дальности 58 калибра (ERCA).

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Современная артиллерия добилась многих успехов, но с точки зрения дальности действия орудия, используемые западными державами, улучшились не более чем незначительно. Чтобы преодолеть эту проблему, Boeing и норвежская компания Nammo объединились в рамках программы армии США XM1155 для разработки нового класса артиллерии сверхдальнего радиуса действия, которая использует передовую технологию прямоточного воздушно-реактивного двигателя, но может вести огонь из стандартных орудий без модификаций.

155-мм снаряд, использовавшийся в недавних рекордных испытаниях на армейском полигоне Юма в Аризоне и в более ранних испытаниях с использованием буксируемой артиллерийской пушки 39-го калибра в испытательном центре Андёя в Норвегии, очень похож на обычный снаряд, но это только поверхностно.

Там, где на обычном снаряде установлен взрыватель, на снаряде Boeing/Nammo имеется воздухозаборник с выступающим из него аэрошыпом. Внутри корпус оболочки облицован твердым ракетным топливом, которое занимает мало места, поскольку в смеси нет окислителя. При выстреле снаряд быстро разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего срабатывает прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Воздух перед снарядом засасывается, сжимается, смешивается с топливом и сгорает, создавая тягу.

В результате 155-мм снаряд увеличивает дальность примерно с 22 км до 150 км. Точная рекордная дистанция теста Юма не разглашается, но это дает некоторое представление о том, какова была цель.


По данным Boeing, целью испытаний было доказать, что новый прямоточный воздушно-реактивный снаряд можно безопасно стрелять из пушки ERCA, а также продемонстрировать его характеристики в полете. Следующей целью будет концентрация на точности удара.

 «Теперь эта программа имеет тщательно протестированную двигательную установку, которая гарантирует огромное увеличение дальности полета всех артиллерийских пушек», — сказал Мортен Брандтзег, генеральный директор Nammo. «Мы считаем, что основные препятствия на пути развития теперь устранены, и производство станет жизнеспособным в относительно короткие сроки».

«Наши успешные испытания демонстрируют, что прямоточные реактивные снаряды – настоящее совместное достижение Boeing и Nammo – обеспечивают дальность и точность, необходимые армии. Технология ПВРД знаменует революцию в артиллерии, значительно увеличивая дальность и предоставляя стратегические преимущества нашим партнерам».

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#оружие #boeing #артилерия #военные разработки
Источник: boeing.mediaroom.com
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