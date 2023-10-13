Из-за контента, связанного с войной между Израилем и ХАМАСом распространяемого через сеть Х Европейская комиссия начинает расследование.

X необходимо предоставить запрошенную информацию службам Комиссии до 18 октября по вопросам, связанным с активацией и функционированием протокола кризисного реагирования платформы, и до 31 октября по остальным.

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Европейская комиссия официально начала расследование в отношении компании X, принадлежащей Илону Маску, в связи с предполагаемым распространением незаконного контента и дезинформации, в частности, распространением террористического и насильственного контента, а также разжигания ненависти после продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС.

Комиссия заявила поздно вечером в четверг, что направила X официальный запрос на информацию в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

После того, как X была обозначена как «Очень большая онлайн-платформа», она должна соблюдать полный набор положений, введенных DSA с конца августа, включая оценку и снижение рисков, связанных с распространением незаконного контента, дезинформацией, гендерными факторами, насилием и любые негативные последствия для осуществления основных прав, прав ребенка, общественной безопасности и психического благополучия.

«В данном конкретном случае службы Комиссии расследуют соблюдение X DSA, в том числе в отношении его политики и практики в отношении уведомлений о незаконном контенте, обработки жалоб, оценки рисков и мер по снижению выявленных рисков», — заявила Комиссия.

«На основе оценки ответов X Комиссия оценит дальнейшие шаги. Это может повлечь за собой официальное открытие разбирательства в соответствии со статьей 66 DSA», — заявили в Комиссии. «В случае отсутствия ответа от X, Комиссия может принять решение запросить информацию своим решением. В этом случае неспособность ответить в установленный срок может привести к наложению штрафных санкций», — добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон предупредил Маска, заявив, что его платформа X «используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС» после атак ХАМАС 7 октября в Израиле. В письме, адресованном Маску, Бретон заявил, что после «атак, совершенных Хамасом против Израиля», у них есть признаки того, что «ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС».

Генеральный директор X Линда Яккарино в четверг заявила, что платформа микроблогов удалила сотни «аккаунтов, связанных с ХАМАС», и «предприняла действия по удалению или маркировке десятков тысяч фрагментов контента» после нападения на Израиль.