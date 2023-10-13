Из-за снижения продаж мобильных телефонов Qualcomm потеряла часть прибыли и увольняет сотрудников чтобы минимизировать потери.

Похоже, что короткая передышка от плохих новостей о том, что крупные технологические компании увольняют сотрудников, подошла к концу. Согласно сообщению CNBC, Qualcomm объявила, что уволит более 1000 сотрудников. Согласно отчету, увольнения ограничены Калифорнией в США, в основном в офисах компании в Санта-Кларе и Сан-Диего.

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В своем квартальном отчете о прибылях и убытках Qualcomm заявила, что увольнения являются частью реструктуризации, которую проводит компания. «Учитывая сохраняющуюся неопределенность в макроэкономической ситуации и условиях спроса, мы ожидаем предпринять дополнительные действия по реструктуризации, чтобы обеспечить возможность продолжения инвестиций в ключевые возможности роста и диверсификации». Компания далее заявила, что, хотя она все еще разрабатывает планы, она «в настоящее время ожидает, что эти действия будут состоять в основном из сокращений рабочей силы, и в связи с любыми такими действиями мы ожидаем, что понесем значительные дополнительные расходы на реструктуризацию, значительную часть которых мы ожидаем в четвертом квартале 2023 финансового года. В настоящее время мы ожидаем, что эти дополнительные действия будут в основном завершены в первой половине 2024 финансового года».

В ходе недавнего сокращения рабочих мест в общей сложности были уволены 1258 сотрудников. Согласно отчету, из этих 1258 сотрудников 1064 — из Сан-Диего, а остальные 194 — из офисов Санта-Клары. Сокращение рабочих мест будет означать, что Qualcomm уволит 2,5% своей рабочей силы, которая, по оценкам, составляет около 51 000 человек. Однако Qualcomm не закрывает офисы ни в одном из двух регионов.

Увольнения были ожидаемы, поскольку прибыль Qualcomm за третий квартал 2023 года показала 25-процентное снижение продаж мобильных чипов по сравнению с предыдущим годом, которое составило 5,26 миллиарда долларов. Между тем, в прошлом квартале чистая прибыль упала на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Qualcomm прогнозирует, что в этом году произойдет дальнейшее снижение продаж мобильных телефонов, по крайней мере, на высокий однозначный процент. Компания объяснила падение продаж ослаблением мировой экономики и медленным восстановлением экономики Китая.