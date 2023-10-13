Теперь прямо в поиске Google можно будет генерировать изображения по описанию.

У Google есть свои причины не торопиться с функциями искусственного интеллекта, но это факт, что Google отстает от Microsoft в предоставлении инструментов, созданных искусственным интеллектом, для публичного использования, например, поиск от Microsoft на базе искусственного интеллекта Bing с чатом. В рамках аналогичной разработки Google внедряет в поиск новую функцию генеративного искусственного интеллекта, которую Microsoft запустила в марте, — возможность создавать изображения в поисковых системах.

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Google представила возможность создавать изображения с помощью генеративного поиска на основе ИИ (SGE). Google сообщает, что когда пользователь выполняет поиск по запросу – например, создает изображение симпатичного добермана со своим толстым хозяином, сидящим возле пруда – SGE предоставит в результатах до четырех сгенерированных изображений.

«Нажмите на любое из этих изображений, и вы увидите, как генеративный ИИ расширил ваш первоначальный запрос описательными деталями», — заявили в Google. Пользователи могут дополнительно настраивать свои изображения, редактируя описание и добавляя детали. Google также сообщил, что если пользователь выбрал SGE, он также может увидеть возможность создавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, непосредственно в Google Images в рамках этого эксперимента. Что касается безопасности, Google заявил, что каждое изображение, созданное с помощью SGE, будет иметь маркировку метаданных и встроенные водяные знаки, указывающие на то, что оно было создано искусственным интеллектом.

Google заявил, что возможность создания изображений доступна только на английском языке в США для людей, которые согласились на эксперимент SGE и которым исполнилось 18 лет. Google также сообщил, что у него есть новый инструмент под названием «Об этом изображении», который поможет людям легко оценить контекст и достоверность изображений.