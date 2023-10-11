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Археологи обнаружили остатки 5000-летнего вина в древнеегипетской гробнице
Много интересных артефактов было найдено археологами в гробнице египетской царицы Мерет-Нейт.

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 Могильный комплекс Мерет-Нейт.

В гробнице египетской царицы Первой династии Мерет-Нейт археологи обнаружили множество погребального инвентаря, включающего сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых до сих пор запечатаны. По их словам, эти погребальные богатства подтверждают тот факт, что она была человеком огромной значимости, возможно, даже первой женщиной-фараоном Египта.

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Мерет-Нейт жила около 5000 лет назад и была царицей Египта примерно в 2950 году до нашей эры. По крайней мере, она была королевой-супругой и регентом. Возможно, она и была самостоятельным правителем – фараоном, но археологам не удалось с уверенностью определить ее положение. Первой королевой, которая, как известно, приняла полный королевский титул, была Собекнеферу, тысячелетие спустя.

 Тайник с винными кувшинами. 

Определенно, есть свидетельства важности Мерет-Нейт в ее гробнице в царском некрополе Абидоса. Она была похоронена среди мест последнего упокоения фараонов-мужчин, а ее собственная гробница была такого же размера и богатства. Вероятно, она была самой влиятельной женщиной своего времени.

Международная группа археологов под руководством Кристианы Келер из Венского университета и сотрудничающая с Министерством туризма и древностей Египта, в настоящее время работает над обнаружением других артефактов роскошного памятника, в котором много лет назад была похоронена Мерет-Нейт.

Помимо винных кувшинов, в которых были обнаружены виноградные косточки и остатки вина, которые они когда-то хранили, исследователи обнаружили надписи, в которых говорилось, что Мерет-Нейт отвечала за важные сферы, такие как королевское казначейство. Это дополняет предыдущие доказательства значимости королевы.

Новые археологические технологии были использованы, чтобы лучше понять, как был построен памятник-захоронение. Погребальный комплекс Мерет-Нейт, построенный из необожженного кирпича, глины и дерева, включал гробницы 41 придворного и слуг, похороненных вместе с ней.

 Виноградные косточки, извлеченные из запечатанных винных кувшинов.

Анализ, по словам исследователей, показывает, что он строился не сразу, а поэтапно в течение длительного периода времени. Это говорит о том, что эти слуги, возможно, не были убиты в качестве ритуального жертвоприношения, а похоронены вместе с королевой, возможно, в качестве оказания чести, после того, как они прожили свою жизнь.

Работа над гробницей продолжается в надежде узнать больше об этой загадочной королеве, которая продолжает завораживать даже спустя многие тысячи лет после того, как она ходила по этой Земле.

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#египет #археология #фараон #вино
Источник: medienportal.univie.ac.at
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