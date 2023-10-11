НАСА очень интересует астероид, стоимость которого в 100 000 раз превышает мировую экономику

К этому космическому объекту, состоящему из большого количества железа, золота, платины и других металлов, предстоит путешествие протяженностью 3,5 млрд км.

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Железо и никель, а также золото и платина в меньших количествах — некоторые из элементов, присутствующих в 16 Psyche — астероиде, расположенном между орбитами Марса и Юпитера, открытом не так давно. В ближайший четверг, 12 октября , корабль НАСА покинет Землю, чтобы достичь этого космического объекта, находящегося на расстоянии 3,5 млрд км.

По оценкам, из-за большого количества металлических элементов астероид будет иметь экономическую ценность в 100 000 раз большую, чем мировая экономика. По словам Линди Элкинс-Тантон, ученого из космического агентства США и Университета штата Аризона (ASU), которая возглавляет миссию, одно только содержание железа может быть эквивалентно 10 триллионам долларов.

Кроме того, существует гипотеза, что 16 Psyche мог быть частью планеты ранней Солнечной системы, поэтому знание этого позволило бы нам узнать больше о происхождении солнечной системы.

Миссию «Психея» планируется запустить 12 октября в 10:16 из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический корабль НАСА Psyche взлетит на борту ракеты Space X Falcon Heavy.

«Питаемый парой огромных солнечных панелей орбитальный аппарат будет использовать свою полезную нагрузку научных инструментов, чтобы узнать больше об астероиде Психея», — объявила космическая организация в официальной статье об этом.

Для изучения загадочного астероида космический корабль будет оснащен двумя камерами высокого разрешения, а также гамма- и нейтронным спектрометром, с помощью которых он определит его состав, чтобы получить больше информации о том, как он образовался.

Следует отметить, что миссия способствует сотрудничеству со студентами со всей страны. В команду проекта входят более десятка разнообразных университетов и научно-исследовательских институтов.

По данным ASU, 16 Psyche — шестнадцатый астероид, обнаруженный в истории. Когда астроном Аннибале де Гаспарис обнаружил его, он дал ему это имя в честь богини души в греческой мифологии.

Космический объект имеет массу около 220 000 млн кг и, в отличие от большинства тел Солнечной системы (которые обычно состоят из горных пород или газов), 95% его состава составляют никель и железо.

По оценкам, астероид 16 Psyche имеет общий размер, эквивалентный Массачусетсу.

На основании исследований подсчитано, что астероид 16 Psyche является остатком ядра планеты. Это связано с его высокой плотностью и другим способом отражения солнечного света от его поверхности.

Его изучение позволит нам больше узнать о ранней Солнечной системе. Возможно, что Земля прошла процесс, включающий стадию, в которой находится 16 Psyche.