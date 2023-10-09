Lockheed U-2 Dragon Lady подвергся масштабному обновлению авионики и программного обеспечения.

Секретное подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin недавно достигло важной вехи, выполнив первый испытательный полет модернизированного Lockheed U-2 Dragon Lady, старинного самолета-разведчика времен Холодной войны. Это достижение знаменует собой новую жизнь для этого культового самолета, он претерпевает трансформацию благодаря усовершенствованному комплексу авионики и усовершенствованным дисплеям в кабине.

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U-2, дебютировавший в 1956 году, изначально был разработан для нужд разведки территорий Варшавского договора, на которых не было надлежащей фотографической документации со времен Люфтваффе. Основная цель заключалась в создании специализированного самолета, который мог бы действовать с передовых баз в таких местах, как Великобритания, и способен летать на большие расстояния на удивительной высоте 21 300 метров. Такая экстремальная высота позволяла U-2 действовать значительно выше эффективной досягаемости современных систем ПВО.

Однако в мае 1960 года U-2 потерпел серьезную неудачу, когда U-2, пилотируемый Гэри Пауэрсом, был сбит советскими ракетами. Несмотря на этот инцидент, способность U-2 летать на таких больших высотах оставалась важнейшим преимуществом, позволяющим ему служить в ВВС США более полувека. Действуя на экстремальных высотах, U-2 мог быстро развертываться над территорией противника, собирая фотографические и электромагнитные данные, оставаясь при этом в безопасности в международном воздушном пространстве.

Тем не менее, U-2 известен своими сложными летными характеристиками, особенно на малых высотах. В соответствии с контрактом на 50 миллионов долларов была инициирована программа обновления технологий авионики (ATR), включающая установку нового комплекта авионики с усовершенствованным боевым компьютером.

Этот компьютер позволяет U-2 соответствовать стандарту открытых систем миссий ВВС (OMS), облегчая интеграцию с различными системами безопасности в воздушном, космическом, морском, наземном и киберпространстве.

Кроме того, обновление включает в себя возможность быстрого внедрения новых технологий и улучшенную кабину с усовершенствованными цифровыми дисплеями, обеспечивающую эффективное представление данных пилоту, что в конечном итоге позволяет принимать более быстрые и обоснованные решения.

В ходе первоначальных летных испытаний U-2, оснащенный модернизированным комплексом авионики, прошел функциональную проверку на малой высоте для оценки улучшений. Последующие испытания будут сосредоточены на дальнейшем совершенствовании программного обеспечения и интеграции новых систем.

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