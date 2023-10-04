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Meta* увольняет сотрудников из подразделения Metaverse
Мечта Марка Цукерберга мертва? Meta* увольняет сотрудников из подразделения Metaverse, подразделения из-за которого переименовали Facebook*.

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Так называемый «год эффективности» Meta* стоит многим сотрудникам их рабочих мест. Компания Марка Цукерберга, которая также возглавляет Instagram*, Facebook* и WhatsApp, планирует уволить больше сотрудников в своем подразделении Reality Labs, ориентированном на метавселенную.

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В программном докладе Meta Connect в этом году был замечен сдвиг в сторону того что теперь основное внимание уделяется инструментам искусственного интеллекта (ИИ), а не метавселенной. Означает ли это, что метавселенные амбиции Meta* провалились? Время покажет.

В то же время сотрудники сталкиваются с основной тяжестью этих изменений. Многие сотрудники были проинформированы об увольнениях в сообщении на внутреннем дискуссионном форуме Meta Workplace во вторник. В сообщении утверждалось, что сотрудники будут проинформированы об их статусе в компании рано утром в среду, сообщил источник Reuters.

Хотя пока неясно, сколько сотрудников увольняется из кремниевого подразделения под названием Facebook Agile Silicon Team (FAST), похоже, что планы Цукерберга на метавселенную могут быть сорваны.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
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#facebook #meta #metaverse
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