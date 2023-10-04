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Новый дрон от BAE Systems может заменить геостационарные спутники
На испытаниях дрон поднялся на рекордную высоту в 20 112 метров.

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Компания BAE Systems представила новый летательный аппарат Phasa-35, самолет-разведчик, настолько футуристического вида, что он кажется прямиком из научной фантастики. Это чудо техники недавно достигло важной вехи в высотных летных испытаниях. Phasa-35 — нетипичный самолет; это легкий, как перышко, часовой, работающий на солнечной энергии, предназначенный для длительного пребывания в небесах.

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Имея впечатляющий размах крыльев в 35 метров, Phasa-35 представляет собой образец хрупкости и силы. Его изящная рама, изготовленная из тонкого, как карандаш, углеродного волокна, и весит всего 150 килограммов. Более того, у него нет обычного шасси, он взлетает с помощью одноразового лафета, а после завершения миссии он совершает изящную посадку на брюхо на двухмоторных капсулах. Эффективность этой конструкции поразительна.

Успешный испытательный полет самолета в июле 2023 года состоялся в Нью-Мексико, месте с идеальным климатом для испытаний на высоте. Здесь Phasa-35 достиг захватывающей высоты 20 112 метров, взлетая вдвое выше, чем обычный коммерческий самолет. Относительно спокойные высотные ветры Нью-Мексико обеспечили идеальную среду для летных испытаний Phasa-35, предотвращая возможные возмущения.

Phasa-35 постепенно поднимается к месту назначения на большой высоте, планируя со скоростью 89 км/ч. Такой неторопливый темп обеспечивает стабильность и позволяет самолету эффективно задерживаться в определенных местах, собирая разведданные и поддерживать связь с землей, даже в условиях сильного ветра.

Phasa-35 представляет собой новаторский скачок в аэрокосмических технологиях, предлагая альтернативу обычным спутникам и самолетам с традиционными двигателями. Дочерняя компания BAE Systems, Prismatic Ltd., разработала эту солнечно-электрическую высотную псевдоспутниковую беспилотную летательную систему (HAPS) (UAS), которая представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для долговременного наблюдения и предоставления услуг связи.

Военные стратеги США и Великобритании активно изучают потенциал HAPS, подобных Phasa-35. В Великобритании Министерство обороны (МО) инициировало «Проект Эфир», который включает испытания высотных аэростатов и самолетов на солнечных батареях для псевдоспутниковых миссий.

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Благодаря оснащению Phasa-35 и аналогичных HAPS компактными камерами и датчиками масштабные задачи наблюдения стали реальностью. Эти миссии дают бесценную информацию о деятельности на местах, точное отслеживание погоды и многое другое. Во время испытаний Phasa-35 сложная система лазерного зондирования эффективно отслеживала погодные условия и скорость ветра, обеспечивая безопасную навигацию самолета в неспокойную погоду.

Фил Варти, руководитель отдела развития бизнеса Phasa-35 в BAE Systems, подчеркивает уникальную способность барражирующих псевдоспутников оставаться практически неподвижными, имитируя функции геостационарных спутников. Этот атрибут одинаково привлекателен как для военных, так и для коммерческих клиентов, облегчая непрерывное наблюдение за конкретными районами и позволяя использовать передовые технологии, такие как обеспечение подключения к Интернету в отдаленных регионах.

BAE Systems теперь готова еще больше расширить возможности Phasa-35, планируя произвести четыре дополнительных самолета на своем заводе в Альтоне в Хэмпшире, Англия.

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#дрон #спутник #bae systems #геостационарный спутник
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