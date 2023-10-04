Это новое приложение для знакомств с искусственным интеллектом утверждает, что может найти идеальную пару, используя только ваше лицо.

В постоянно развивающемся мире онлайн-знакомств появилось революционное приложение под названием SciMatch, использующее возможности искусственного интеллекта для сопоставления профилей на основе одного селфи.

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SciMatch, детище сестер Янины и Виктории Стрилец, действует на основе простой, но революционной идеи: одно селфи может служить ключом к поиску подходящих партнеров. Приложение, основанное на алгоритме искусственного интеллекта Ruby, тщательно изучает черты лица, чтобы определить черты личности, а затем предлагает потенциальные совпадения на основе совместимости.

Веб-страница компании кратко отражает суть SciMatch: «Сканируйте свое лицо, узнайте себя на самом деле и представьте свое будущее с потенциальными совпадениями на SciMatch. Потому что лица не лгут». С помощью всего лишь одного селфи пользователи могут отправиться в путешествие к новым знакомствам.

Источником вдохновения для создания SciMatch послужило исследование 2021 года, в котором изучалась корреляция между изображениями лиц и пятью основными характеристиками личности: невротизмом, экстраверсией, открытостью, доброжелательностью и добросовестностью. Чтобы воплотить в жизнь алгоритм искусственного интеллекта Ruby от SciMatch, сестры Стрилец загрузили в него миллионы лиц, связанных с определенными чертами характера.

Янина Стрилец подчеркнула точность алгоритма, заявив, что он превосходит человеческое суждение в прогнозировании черт характера пользователя. Примечательно, что алгоритм может похвастаться впечатляющей точностью в 87 процентов, что является свидетельством его эффективности.

Что отличает SciMatch от других, так это не только точность, основанная на искусственном интеллекте, но и замечательная скорость отклика. Скорость отклика приложения превосходит аналогичный показатель Tinder: она на целых 77 процентов выше. Очевидно, что инновационный подход SciMatch к подбору игроков находит отклик у пользователей.

Интересно, что SciMatch — не единственное приложение для знакомств, использующее потенциал искусственного интеллекта. Match Group, материнская компания таких популярных платформ, как Tinder и Hinge, обнародовала планы по использованию искусственного интеллекта для решения ключевых проблем в мире онлайн-знакомств. Эти инициативы включают в себя помощь пользователям в выборе оптимальных фотографий профиля и использование искусственного интеллекта, чтобы подчеркнуть, почему конкретный профиль может идеально подойти. Компания также работает над более масштабными проектами в области искусственного интеллекта, направленными на улучшение общего опыта знакомств.

Поскольку SciMatch прокладывает путь к поиску партнеров на основе искусственного интеллекта, он представляет собой взгляд в будущее знакомств, где технологии удивительным образом дополняют поиск совпадений характеров.