Сатурн не всегда выглядел так. В НАСА смоделировали образование его колец.

Суперкомпьютерное моделирование, проведенное учеными из НАСА и Даремского университета ( Великобритания ), показывает, каково было происхождение колец Сатурна, одна из загадок Солнечной системы, породившей множество теорий. Полученное новое видео основано на исследовании, опубликованном на прошлой неделе в The Astrophysical Journal.

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Согласно исследованию, кольца газового гиганта могли образоваться из останков двух ледяных лун, которые столкнулись и разбились сотни миллионов лет назад, что в астрономических масштабах является недавним событием, поскольку возраст планет нашего космического пространства насчитывает более 4,5 миллиардов лет.

Аналогичным образом, предполагается, что останки, которые не попали в кольца, могли скопиться, образовав некоторые из нынешних спутников Сатурна.

Команда исследователей обратилась к суперкомпьютерам Даремского университета, чтобы смоделировать, как могли выглядеть столкновения между древними спутниками Сатурна. Моделирование проводилось с разрешением более чем в 100 раз выше, чем в предыдущей работе.





Всего они выполнили почти 200 симуляций. Большое количество этих возможных сценариев столкновения разогнало достаточно льда на идеальное расстояние для образования колец: не слишком близко, чтобы в конечном итоге столкнуться с планетой, и не слишком далеко, чтобы в конечном итоге образовалась новая луна.

Моделирование также показало, что некоторые ледяные и каменные обломки могли столкнуться с другими близлежащими спутниками, вызвав цепочку столкновений, в результате которых некоторые из этих небесных тел сместились бы на эксцентричные орбиты (выраженные эллипсы) вокруг Сатурна, как это видно по спутникам Мимас, Энцелад или Тефия.

Результаты этого исследования согласуются с предыдущими исследованиями, например, основанными на данных, полученных миссией НАСА Кассини, и которые указывают на то, что кольца Сатурна сформировались недавно.