Вопреки распространенному мнению, недавние исследования показывают, что понятие «пивные очки» (когда употребление алкоголя меняет наше восприятие физической привлекательности) может и не существовать.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Журнале исследований алкоголя и наркотиков, алкоголь не меняет того, как мы воспринимаем чью-то физическую привлекательность. Пьяные или трезвые, мы воспринимаем привлекательность одинаково. Однако интоксикация снижает сдержанность, повышая вероятность того, что человек обратится к тому, кого он уже находит привлекательным.

Эти результаты показывают, что алкоголь не вызывает «пивных очков», а способствует «жидкой смелости» или усиливает существующие влечения, а не создает новые.

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Эти результаты развенчивают давний миф о «пивных очках» и обеспечивают более глубокое понимание сложной взаимосвязи между алкоголем и социальным поведением.

Это понимание важно не только с научной точки зрения, но также может помочь терапевтам, консультантам и широкой общественности справиться с рискованным поведением, связанным с употреблением алкоголя.

«Важно понимать влияние алкоголя на социальный опыт, поскольку это помогает прояснить, почему некоторые люди находят алкоголь полезным и почему алкоголь может способствовать негативным социальным последствиям (например, говорить что-то, о чем вы сожалеете на следующий день, или что-то более серьезное, например, случайные половые связи)», — рассказала PsyPost ведущий автор исследования и научный сотрудник Стэнфордского центра профилактических исследований доктор Молли А. Боудринг.

Исторически сложилось так, что консенсус относительно роли алкоголя в искажении восприятия привлекательности не был однозначным.

Некоторые исследования показали, что люди, употребляющие алкоголь, сообщают о более высоком восприятии физической привлекательности, чем те, кто не пьет. Этот эффект в просторечии называют «пивными очками» и часто используется как предлог для общения с кем-то, кого сверстники считают непривлекательным.

Тем не менее, метаанализ прошлых исследований, подтверждающих «пивные очки», обнаруживает удивительно связь между алкоголем и восприятием физической привлекательности, что заставляет исследователей задуматься о том, повлияли ли на результаты «неоптимально спланированные исследования».

Крайне важно, что прошлые экспериментальные тесты в основном ограничивались изучением людей, употребляющих алкоголь, только в лаборатории. Доктор Даудринг отмечает: «Это существенно отличается от социального опыта употребления алкоголя, к которому привыкло большинство людей, участвующих в этих исследованиях, и ограничивает наше понимание влияния алкоголя на социальный опыт».

Признавая необходимость ясности, доктор Боудринг и соавтор исследования доктор Майкл Сайетт, профессор психологии и психиатрии Питтсбургского университета, решили провести комплексный эксперимент, чтобы демистифицировать связь между алкоголем и восприятием привлекательности.

Для исследования 36 молодых людей в возрасте около двадцати лет были в паре с друзьями, с которыми они часто выпивали. В течение двух сессий участникам в рандомизированном порядке давали алкогольные и безалкогольные напитки.

Концентрацию алкоголя в крови участников тщательно измеряли во время эксперемента, и каждого оценивали по среднему количеству алкоголя, которое они употребляли еженедельно, и продолжительности времени, в течение которого они знали своего партнера по выпивке. Участники также оценили свое чувство близости со своими "собутыльниками" по шкале от 0 (совсем не близко) до 10 (очень близко).

Позже участники оценили изображения и короткие видеоролики 16 человек на основе предполагаемой привлекательности, не зная о типе потребляемого напитка.

Интересно, что результаты, казалось бы, развенчали миф о «пивных очках» и показали, что алкоголь не заставил участников считать людей более или менее привлекательными, чем в трезвом виде. Однако те, кто находился под влиянием, с большей вероятностью выбирали для взаимодействия более привлекательных людей.

«Наши результаты по рейтингам PPA [восприятие физической привлекательности] не выявили воздействия алкоголя. Ни воспринимающий, ни целевое состояние употребления алкоголя не повлияли на рейтинг PPA. Кроме того, совпадение сексуальной ориентации, целевая выразительность, целевое движение и ожидания воспринимающего алкоголя не смягчают связь между алкоголем и PPA», — пишут исследователи.

«В отличие от наших результатов по традиционным рейтингам привлекательности, мы наблюдали значительное влияние алкоголя на выбор взаимодействия с более привлекательными целями. После употребления алкоголя участники с большей вероятностью предпочитали взаимодействовать с наиболее привлекательными объектами, чем до употребления контрольных напитков».

Учитывая более широкие научные и социальные последствия, стоит углубиться в соответствующие исследования об алкоголе и социальном поведении. Например, прошлые исследования показали связь между употреблением алкоголя и повышенным рискованным сексуальным поведением.

Такое рискованное поведение может возникнуть не только из-за измененного восприятия, но также из-за повышенной мотивации и снижения запретов, что согласуется с недавними выводами исследователя.

Этот феномен «жидкой смелости», когда алкоголь служит помощником, а не искажением восприятия, также нашел отклик в исследовании 2007 года, опубликованном в журнале СПИД и поведение. Это исследование показало, что влияние алкоголя может заключаться в большей степени в его способности ослаблять или противодействовать страху или тревоге, что побуждает людей к рискованным сексуальным действиям, которые они обычно подавляют в трезвом состоянии.

Хотя это новое исследование бросает вызов идее «пивных очков», исследователи предупреждают, что существуют ограничения, не позволяющие считать результаты убедительными для широкого применения.

Скромный размер выборки, внезапное завершение исследования из-за вспышки COVID-19 и преобладающий акцент на гетеросексуальных людях означают, что дверь широко открыта для более обширных и разнообразных исследований в будущем.

«Мы надеемся, что нынешний вывод о том, что алкоголь приводит к выбору более привлекательных целей, будет стимулировать методы исследований алкоголя и PPA, включающие более разнообразные выборки воспринимающих и целей (например, с точки зрения пола, сексуальной ориентации, расы / этнической принадлежности, истории употребления алкоголя)», — пишут авторы исследования.

«Будущие исследования, которые будут включать в себя еще больше реализма, например, путем создания реальных возможностей для взаимодействия участников, должны приблизить нас к лучшему пониманию того, как эти процессы происходят в среде естественного употребления алкоголя», — добавил доктор Даудринг.

На данный момент все указывает на то, что алкоголь не снабжает нас «пивными очками», а вместо этого вооружает нас дозой «жидкой храбрости».

Исследователи считают, что признание этого различия жизненно важно, особенно при сложных социальных взаимодействиях, подпитываемых несколькими напитками.

«Полезно осознавать, что алкоголь может изменить наши социальные цели и мотивацию», — сказал доктор Боудринг. «Рассмотрение целей социальных взаимодействий и признание того, что алкоголь может изменить эти взаимодействия (таким образом, что в конечном итоге может оказаться вредным), может быть полезным, прежде чем входить в социальную среду, где можно употреблять алкоголь».