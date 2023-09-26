НАСА сотрудничает с производителем роботов-гуманоидов для использования их в своих будущих миссиях.

Не секрет, что космическое пространство может быть очень опасным для человека из-за таких вещей, как радиация и экстремальные температуры.

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Чтобы помочь астронавтам выполнять скучные или рискованные задачи, НАСА сотрудничает с компанией Apptronik, производителем роботов-гуманоидов из Остина.

Эти роботы могут помочь астронавтам в будущих полетах на Луну, Марс или в другие места. Они также могут быть чем-то вроде дронов с дистанционным управлением для людей на Земле.

Одна из последних моделей Apptronik называется Apollo. Его рост около 170 см, а вес — 70 кг. Он может работать четыре часа на одном заряде аккумулятора. Apptronik уже создавала роботов для НАСА, например, один из более ранних версий под названием Valkyrie 2.

Прямо сейчас «Аполлон» используется на Земле для выполнения простых работ, например, на складах и фабриках. Компания также хочет использовать его для помощи пожилым людям или доставки вещей на дом.

Но в космосе эти человекоподобные роботы могут делать более интересные вещи, например исследовать пещеры на Луне.

НАСА и Apptronik вместе работали над созданием модульного робота Apollo. Это означает, что он может меняться и иметь разные способности для разных работ. Например, он может ходить на двух ногах или стоять на платформе.

Есть видео, на котором Аполлон на складе. Он может ходить, двигаться и собирать вещи. Но, возможно, он еще не готов к по-настоящему трудным космическим полетам.





Если эти роботы хорошо себя зарекомендуют, они смогут очень помочь НАСА, в исследованиях на Луне или Марсе. Исследование космоса становится все более важным, поэтому наличие этих роботов может стать большим преимуществом.