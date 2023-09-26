Искусственный интеллект обвиняют в тысячах увольнений, но немногие счастливчики, обученные этой новейшей технологии, могут найти прибыльную работу с оплатой до 900 000 долларов в год.

Стриминговый сервис Netflix рекламирует на своем веб-сайте вакансию менеджера по продукту платформы машинного обучения с оплатой от 300 000 до 900 000 долларов в год, включая базовый оклад и бонусы.

Эта вакансия требует, чтобы любители технологий «определили стратегическое видение MLP [платформы машинного обучения]» и оценили ее успех. Кандидаты могут подчиняться офису в Лос-Гатосе, Калифорния, или работать удаленно в часовом поясе Западного побережья.

реклама

В списке вакансий не указано наличие высшего образования.

Потрясающая сумма привлекла внимание голливудских актеров и писателей, которые участвуют в продолжающейся забастовке ради более высокооплачиваемых контрактов, которые лучше защитят работников индустрии развлечений от изменений, вызванных потоковым вещанием и новыми технологиями.

Ранее в этом месяце Amazon объявила о вакансии старшего менеджера в области прикладных наук и генеративного искусственного интеллекта с окладом до 340 300 долларов в год, не считая бонусов.

«Эта должность состоит в руководстве научной группой, занимающейся компьютерным зрением, моделями скрытой диффузии и соответствующими фундаментальными моделями для создания изображений и видео продуктов», — говорится в описании вакансии Amazon на LinkedIn.

Netflix входит в число компаний, готовых платить больше всего за талантливых специалистов в области искусственного интеллекта. За одну должность будут платить до 900 000 долларов в год, что привлекло внимание бастующих голливудских рабочих, борющихся за большую защиту от новых технологий.

Amazon является лидером в интеграции искусственного интеллекта в свою деятельность. С 2020 года компания использует технологию отслеживания на основе искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что сотрудники ее офисов и складов соблюдали социальную дистанцию во время пандемии, а также незаметно приобрела небольшую фирму Snackable.AI, специализирующуюся на искусственном интеллекте, как стало известно The Post в мае.

Эксперты по искусственному интеллекту становятся все более востребованными, поскольку интеллектуальное программное обеспечение для машинного обучения достигло такой точки, что оно может фактически заменить другие профессии, например, в области управления проектами и разработки программного обеспечения.

Согласно сообщению Indeed, директор по искусственному интеллекту в розничной торговле в Walmart может зарабатывать до 288 000 долларов в год, в то время как Google предлагает юристу, специализирующемуся на ИИ, до 351 000 долларов в год (не включая бонусы, акции или льготы) для консультирования технологического гиганта о юридических рисках тех.

В листинге Netflix кандидатам сообщается, что они могут подчиняться офису в Лос-Гатосе, Калифорния, или работать удаленно в часовом поясе Западного побережья.

Goldman Sachs также, похоже, претендует на несколько должностей, связанных с ИИ, включая вице-президента по прикладному ИИ, старшего инженера ИИ и специалиста по диалоговым данным ИИ, которые могут похвастаться зарплатами до 250 000, 240 000 и 190 000 долларов в год соответственно.

Тем временем коллеги из финансовых компаний JPMorgan Chase и Ernst & Young предлагают до 195 000 долларов за опыт работы в области корпоративных технологий и существующих моделей искусственного интеллекта, таких как GitHub и Bitbucket.

Приложение онлайн-знакомств Hinge также борется за лучшие таланты в области искусственного интеллекта на раскаленном рынке. Ее материнская компания, Match Group, объявляет о вакансии вице-президента по искусственному интеллекту, «чтобы обеспечить стратегическое и оперативное руководство инициативами Hinge в области искусственного интеллекта, поскольку мы приступаем к реализации миссии, чтобы стать компанией, ориентированной на искусственный интеллект».

Нью-йоркская компания заявляет, что счастливому кандидату может быть предоставлена возможность занять должность из любого места и работать удаленно с зарплатой до 398 000 долларов в год.

Платформа фриланса Upwork также ищет удаленного вице-президента по искусственному интеллекту и машинному обучению, базовая зарплата которого составляет до 437 000 долларов в год, согласно ее данным в LinkedIn.

Amazon ищет старшего менеджера по прикладным наукам и генеративному искусственному интеллекту и готова платить от 175 000 до 340 300 долларов в год за эту должность.

Не все компании готовы платить так щедро.

Deloitte предлагает максимум 28 долларов в час за штатного старшего консультанта по искусственному интеллекту — ставка, равная годовой зарплате около 58 000 долларов.

Инженер по искусственному интеллекту в Proctor & Gamble может рассчитывать на заработок от 110 000 до 132 000 долларов в год.

А Nike рекламирует должность старшего инженера по машинному обучению, который будет зарабатывать до 71 доллара в час, или около 148 000 долларов в год.

Некоторые вакансии ИИ требуют опыта использования GitHub Copilot, облачного инструмента генерирующего код.

По данным The Wall Street Journal, не все компании предпочитают привлекать дорогостоящих знатоков ИИ и вместо этого стремятся обучить существующие таланты тому, как выполнять проекты, связанные с ИИ.

«Компании понимают, что вы не сможете выбраться из этой ситуации наймом», — сказал изданию Винай Менон, старший партнер по работе с клиентами консалтинговой фирмы Korn Ferry и глобальный руководитель ее практики в области искусственного интеллекта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Билл МакДермотт, генеральный директор и председатель ServiceNow, сказал: «Талантливых специалистов в области ИИ трудно найти. Это дорого».Он добавил: «Люди хотят поехать туда, где они не только смогут преуспевать в финансовом отношении, но и работать над тем, что их вдохновляет».