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Цена Биткоина на уровне 26 200 долларов США, большинство альткоинов тоже падают
Стоимость Биткоина после потери 1,38 процента торгуется на уровне 26 207 долларов США

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По состоянию на 25 сентября капитализация крипторынка составляла $1,04 трлн.

Биткоин в понедельник, 25 сентября, зафиксировал потерю 1,38 процента. На момент написания стоимость Биткоина составляла 26 207 долларов США. Самая дорогая криптовалюта в основном торгуется по цене от 23 000 долларов США до 28 000 долларов США. Примерно в пятницу, на прошлой неделе, стоимость Биткоина упала ниже отметки в 27 000 долларов. Большинство криптовалют сегодня зафиксировали падение цен наряду с биткоинами.

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Эфир понес убытки в размере 0,95 процента, когда актив вышел на торговую арену в последнюю неделю сентября. Цена ETH на данный момент составляет 1577 долларов США. Вторая по ценности криптовалюта после BTC, ETH в прошлую пятницу упал ниже отметки в 1600 долларов и до сих пор не сумел восстановиться.

Tether, Binance Coin, Ripple, USD Coin, Dogecoin, Cardano и Solana зафиксировали потери в понедельник.

Polkadot, Polygon, Litecoin, Shiba Inu, Bitcoin Cash и Chainlink также зарегистрировали падение наряду с BTC и ETH.

По данным CoinMarketCap, общая оценка криптосектора за последние 24 часа упала на один процент и достигла капитализации в $1,04 трлн.

Прыгая на выходных между нейтральной зоной и зоной страха, индекс страха и жадности снова оказался в нейтральной зоне со счетом 47/100.

Очень небольшое количество криптовалют сегодня зафиксировало прибыль. К ним относятся Monero, Near Protoco , Iota, NEM, BurgerCities и Gas.

«Общая тенденция на рынке криптовалют продолжает снижаться, с медвежьими настроениями, особенно после замечаний ФРС. Рынок ожидает роста волатильности BTC, поскольку опционы на биткоины стоимостью 3 миллиарда долларов истекают 29 сентября», — рассказал Парт Чатурведи, руководитель отдела инвестиций CoinSwitch Ventures.

 

*Криптовалюта — это нерегулируемая цифровая валюта, не являющаяся законным платежным средством и подверженная рыночным рискам. Информация, представленная в статье, не предназначена и не представляет собой финансовый совет, торговый совет или любой другой совет или рекомендацию любого рода. 

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#криптовалюта #биткоин #bitcoin #coinmarketcap
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