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Американские ученые из Гарвардского университета написали книгу о том, как стать умнее
Исследователи в своей работе опирались на недавние открытия в области когнитивной психологии.

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Есть методы, позволяющие стать умнее.

На интеллект человека могут влиять несколько факторов, таких как семейное окружение или образование; Однако, согласно различным научным исследованиям, есть элементы, которые помогают развить эту способность.

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Исследователи из Гарвардского университета отмечают, что можно стать умнее, улучшая привычки, поведение, а также принимая решения и отношения, которые помогают работать над интеллектом; хотя и подчеркивают, что все знать и освоить все темы невозможно.

В своей книге «Сделай это: наука успешного обучения» Питер К. Браун, Генри Л. Родигер III и Марк А. МакДэниел из Североамериканского университета дают рекомендации по улучшению умственных способностей, ловкости, памяти и, как следствие этого, стать более умным.

Публикация Гарварда основана на недавних открытиях в области когнитивной психологии и других дисциплин, призванных помочь людям в дальнейшем развитии своих способностей. Вот некоторые из рекомендаций:

  • Узнавайте что-то новое, чтобы стимулировать ум

Тренировать мозг — это как ходить в тренажерный зал: вы работаете так, как будто это мышца, которую нужно тренировать ежедневно. Для этого разум должен привыкнуть к приобретению новых знаний или навыков, таким образом стимулируются нейроны и связь между ними. Будь то чтение книги или приготовление пищи, подойдет любая деятельность, требующая выполнения чего-то неизвестного.

  •    Повторяйте слова вслух

Прослушивание слов вслух повышает вероятность их запоминания, и это особенно полезно, когда дело доходит до изучения чего-то нового. Если вы встретите кого-то нового и несколько раз произнесете его имя в первом разговоре, вам, вероятно, будет легче связать его лицо с его именем.

  •    Пишу и ем недоминантной рукой

Выполнение таких простых действий, как захват мяча или посуды рукой, противоположной доминирующей, помогает мозгу создавать различные нейронные связи и, таким образом, ускоряет работу мозга.

  • Задействуйте чувства

В исследовании того же университета была реализована выборка, в которой тестируемым группам была представлена серия эмоционально нейтральных изображений, каждое из которых также имело запах. Затем им показали другие, но без ароматов, и попросили указать, какие из них они видели раньше.  Испытуемые очень хорошо запоминали все образы, связанные с ароматами, особенно те, которые имели приятные запахи. Снимки мозга показали, что грушевидная кора (основная область мозга, отвечающая за сенсорную обработку) начала активироваться, когда люди видели вещи, связанные с запахами.

  •    Свяжите воспоминания с новой информацией

Эта техника укрепляет ум. Чем больше стимулы связаны друг с другом, тем большую силу приобретает когнитивная взаимосвязь. Связывайте новую информацию с прошлым опытом, это важно для улучшения способности к анализу и интеграции концепций.

Со своей стороны, эксперту по обучению Шари Тишман и ее коллегам из Project Zero, проекта Гарвардской высшей школы образования, целью которого является усовершенствование теорий и распространение реальных рекомендаций о том, как помочь детям пересмотреть представление о том, чтобы быть «умными», выделили семь техник, которые являются ключом к эффективному обучению и мышлению в современном мире:

  1. Будьте открытым и предприимчивыми
  2. Спрашивайте, находите проблемы и исследуйте
  3. Формировать объяснения и понимание
  4. Стройте планы и придерживайтесь стратегии
  5. Будьте интеллектуально осторожны
  6. Найдите и оцените причины
  7. Будьте метакогнитивными
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#наука #исследования #обучение #интеллект
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