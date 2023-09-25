Руководитель веб-сайта по поиску работы Indeed.com заявил, что студенты колледжей тратят тысячи долларов на обучение навыкам, которые вскоре могут стать «устаревшими» благодаря искусственному интеллекту.

«Благодаря ИИ вполне возможно, что студенты сейчас изучают навыки, которые устареют к моменту окончания учебы», — написал генеральный директор Indeed Крис Хайамс в колонке в журнале Fortune.

Хайамс, возглавляет Indeed.com с 2019 года, сказал, что недавние волны технологических инноваций перевернули индустрию путешествий, розничной торговли и музыки «с ног на голову…», быстрее, чем «эффекты промышленной революции».

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«Так что да, у меня есть серьезные опасения по поводу ИИ», — написал он в колонке в четверг.

На сегодняшний день преподаватели колледжей уже поймали десятки студентов на жульничестве, используя ботов OpenAI ChatGPT на базе искусственного интеллекта, что вынудило профессоров вернуться к бумажным экзаменам этой осенью.

Генеральный директор Indeed Крис Хайамс

Тимоти Мэйн, профессор в канадском колледже Конестога, рассказал Associated Press, что были случаи как его студенты сдавали задания, которые были слово в слово взяты из ChatGPT, даже не удосужившись прочитать то, что они скопировали.

«Мне приходили ответы, в которых говорилось: «Я всего лишь языковая модель искусственного интеллекта, у меня нет мнения по этому поводу», — сказал Мэйн.

В результате Мейн и его коллеги пересматривают обязательный школьный курс письма для первокурсников, включив в него письменные задания, которые будут более персонализированными и побудят учащихся писать о своем собственном опыте, мнениях и перспективах.

Кроме того, все задания и программы курсов будут иметь строгие правила, запрещающие использование ИИ, хотя такие модели, как ChatGPT, уже доказали, что они могут соответствовать — или в некоторых случаях превосходить — людей в нескольких областях, в том числе в высших учебных заведениях.

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в июле, показало, что ChatGPT «работает примерно так же, как и студенты колледжей», когда дело доходит до логических вопросов, которые часто возникают в ходе стандартизированного тестирования.

Языковые модели, как известно, переросли высшее образование с конца 2022 года, когда ее «чистый» стиль письма был описан The Post доцентом философии Университета Фурмана Дарреном Хиком как стиль «очень умного 12-классника».

В исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе ChatGPT-3 был протестирован на 40 студентах Брюинз в Южной Калифорнии. Однако с тех пор OpenAI представила более совершенную модель GPT-4, которая превзошла своего предшественника в некоторых исследованиях.

GPT-3 давал около 80 % правильных ответов на вопросы IQ, основанные на прогрессивных матрицах Равена — «в пределах самых высоких человеческих показателей», поскольку среднестатистический человек получил только около 60 % точности.

ChatGPT смог сравниться с людьми, а в некоторых случаях превзойти их в нескольких областях, включая вопросы для рассуждения, обычно задаваемые в стандартизированных тестах.

В январе прошлого года GPT-3 сдал экзамен MBA Wharton School в Университете Пенсильвании, престижной школе Лиги плюща, и также получил оценку в том же диапазоне от B до B-минус.

Ранее в этом году Goldman Sachs опубликовал отчет, в котором прогнозируется, что боты на базе ИИ могут повлиять на до 300 миллионов рабочих мест по всему миру, поскольку две трети рабочих мест в США и Европе могут быть в той или иной степени автоматизированы с помощью ИИ.

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Инвестиционно-банковский гигант с Уолл-стрит предупредил, что ИИ может нанести «значительный ущерб» рынку труда, который уже начинает видеть, как технологии набирают обороты. Согласно отчету аналитической компании Challenger, Gray и Christmas, в мае ИИ был обвинен в потере работы примерно 4000 человек .