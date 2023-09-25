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«Благодаря ИИ вполне возможно, что студенты сейчас изучают навыки, которые устареют к моменту окончания учебы», — написал генеральный директор Indeed Крис Хайамс в колонке в журнале Fortune.
Хайамс, возглавляет Indeed.com с 2019 года, сказал, что недавние волны технологических инноваций перевернули индустрию путешествий, розничной торговли и музыки «с ног на голову…», быстрее, чем «эффекты промышленной революции».
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«Так что да, у меня есть серьезные опасения по поводу ИИ», — написал он в колонке в четверг.
На сегодняшний день преподаватели колледжей уже поймали десятки студентов на жульничестве, используя ботов OpenAI ChatGPT на базе искусственного интеллекта, что вынудило профессоров вернуться к бумажным экзаменам этой осенью.
Тимоти Мэйн, профессор в канадском колледже Конестога, рассказал Associated Press, что были случаи как его студенты сдавали задания, которые были слово в слово взяты из ChatGPT, даже не удосужившись прочитать то, что они скопировали.
«Мне приходили ответы, в которых говорилось: «Я всего лишь языковая модель искусственного интеллекта, у меня нет мнения по этому поводу», — сказал Мэйн.
В результате Мейн и его коллеги пересматривают обязательный школьный курс письма для первокурсников, включив в него письменные задания, которые будут более персонализированными и побудят учащихся писать о своем собственном опыте, мнениях и перспективах.
Кроме того, все задания и программы курсов будут иметь строгие правила, запрещающие использование ИИ, хотя такие модели, как ChatGPT, уже доказали, что они могут соответствовать — или в некоторых случаях превосходить — людей в нескольких областях, в том числе в высших учебных заведениях.
Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в июле, показало, что ChatGPT «работает примерно так же, как и студенты колледжей», когда дело доходит до логических вопросов, которые часто возникают в ходе стандартизированного тестирования.
Языковые модели, как известно, переросли высшее образование с конца 2022 года, когда ее «чистый» стиль письма был описан The Post доцентом философии Университета Фурмана Дарреном Хиком как стиль «очень умного 12-классника».
В исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе ChatGPT-3 был протестирован на 40 студентах Брюинз в Южной Калифорнии. Однако с тех пор OpenAI представила более совершенную модель GPT-4, которая превзошла своего предшественника в некоторых исследованиях.
GPT-3 давал около 80 % правильных ответов на вопросы IQ, основанные на прогрессивных матрицах Равена — «в пределах самых высоких человеческих показателей», поскольку среднестатистический человек получил только около 60 % точности.
В январе прошлого года GPT-3 сдал экзамен MBA Wharton School в Университете Пенсильвании, престижной школе Лиги плюща, и также получил оценку в том же диапазоне от B до B-минус.
Ранее в этом году Goldman Sachs опубликовал отчет, в котором прогнозируется, что боты на базе ИИ могут повлиять на до 300 миллионов рабочих мест по всему миру, поскольку две трети рабочих мест в США и Европе могут быть в той или иной степени автоматизированы с помощью ИИ.
Инвестиционно-банковский гигант с Уолл-стрит предупредил, что ИИ может нанести «значительный ущерб» рынку труда, который уже начинает видеть, как технологии набирают обороты. Согласно отчету аналитической компании Challenger, Gray и Christmas, в мае ИИ был обвинен в потере работы примерно 4000 человек .