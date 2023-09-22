У многих приложений для просмотра YouTube без рекламы обнаружены скрытые вирусы, которые крадут данные.

Официальное приложение YouTube, которое мы можем найти в Play Store и App Store, не единственное, которое позволяет просматривать видео, опубликованные на платформе Google. В настоящее время существует множество (неофициальных) приложений, которые довольно известны среди пользователей, поскольку позволяют воспроизводить видео без рекламы и предлагают премиальные функции, такие как загрузка аудиовизуального материала или воспроизведение с выключенным экраном.

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YouTube Vanced, YouTube ReVanced, Genyoutube, YouTube Blue, YouTube++ и другие — самые известные «клоны» YouTube, существующие сегодня. Поскольку это «пиратские» приложения, их нельзя найти в официальных магазинах Google или Apple, то есть они не проходят их фильтры безопасности. Если вы заинтересованы в их загрузке, вам придется искать APK (установщик) на сторонних сайтах.

Многие люди считают это безобидной практикой; Однако эксперты по кибербезопасности рекомендуют не скачивать приложения с неофициальных сайтов, поскольку они представляют угрозу безопасности пользователя. Это связано с тем, что веб-сайт или то, что вы хотите загрузить, может быть заражен опасным компьютерным вирусом, который в конечном итоге украдет вашу информацию, особенно пароли для ваших банковских платформ.

Компания по кибербезопасности Sentinel Labs сообщила, что группа хакеров, известная как «APT36» или «Transparent Tribe», стояла за созданием нескольких клонов YouTube, которые стали очень популярными, поскольку предлагали вышеупомянутые функции; Однако никто не знал, что компьютерные преступники включили в свои приложения опасное вредоносное ПО под названием «CapraRAT».

По мнению экспертов, вредоносная программа «CapraRAT» является шпионской программой, способной получить доступ к микрофону смартфона, то есть хакер может активировать его без разрешения пользователя и делать записи того, о чем он говорит. Аналогичным образом компьютерный вирус может делать фотографии и записывать видео с помощью передней или задней камеры мобильного устройства.

Специалисты Sentinel Labs также обнаружили, что «CapraRAT» имеет доступ к вашим журналам вызовов, может делать снимки экрана и блокирует входящие или исходящие текстовые сообщения. Кроме того, он способен инициировать телефонные звонки, собирать SMS или имеющийся у вас мультимедийный контент, а также отключать GPS мобильного устройства.

Хотя в отчете не указаны точные названия зараженных приложений, если вы загрузили модифицированную версию YouTube, рекомендуется проверить, какие разрешения у нее есть. Нелогично, что приложение, которое якобы только воспроизводит видео, имеет доступ к вашему микрофону, камерам, календарю и другой информации. Если это происходит, лучше всего удалить его.

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