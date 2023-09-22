Оборонный подрядчик Lockheed Martin стремится увеличить и без того ошеломляющую мощность своего самого мощного боевого лазера за всю историю до мощности в 500 киловатт чистой энергии, способной уничтожать крылатые ракеты.

Демонстрационная система лазерного оружия высокой энергии лазера (IFPC-HEL) армии США с возможностью защиты от непрямого огня. Изображение Lockheed Martin.

В настоящее время самый мощный лазер, когда-либо поставленный Министерству обороны США, имеет мощность в 300 кВт. Теперь последнее увеличение мощности является еще одним шагом вперед для ускорения разработки и развертывания новейшего оружия направленной энергии.

реклама





Во времена инициативы президента Рональда Рейгана «Звездные войны» американские военные начали испытания химического лазера, который, как они надеялись, однажды сможет сбивать с неба межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). К сожалению, конструкторы вскоре обнаружили, что технология еще не готова, поскольку даже самые слабые конструкции боевых лазеров требовали для работы целых зданий.

За последнее десятилетие значительные улучшения в оптических технологиях и лазерных системах привели к появлению нескольких практических боевых лазеров. Самая мощная находится в руках Министерства обороны Израиля. Мощность этой системы, получившей название Iron Beam, выросла с десятков киловатт в 2016 году до надежных 100 кВт в 2023 году.

Тем не менее, такое оружие, как Iron Beam или меньшие боевые лазерные системы, тестируемые и разрабатываемые ВМС США, ВВС США и армией США, даже близко не способны противостоять многим воздушным угрозам, и меньше всего межконтинентальным баллистическим ракетам. Вместо этого они наиболее эффективны против дронов и минометов, тогда как ракетным атакам по-прежнему противостоят противоракетные комплексы.

Вскоре ситуация может измениться, поскольку только в прошлом году было показано, как лазер Lockheed мощностью 300 кВт сбил имитацию крылатой ракеты. И, учитывая их цели по увеличению этой цифры до 500 кВт, их клиенты, возможно, наконец-то станут ближе к Святому Граалю боевых лазерных систем.

По контракту с офисом заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Министерства обороны OUSD (R&E) уже используемый лазер мощностью 300 кВт является частью инициативы компании по масштабированию высокоэнергетического лазера (HELSI). В той же программе говорится, что они увеличивают мощность этой системы до 500 кВт, используя некоторые оптические и технические достижения, достигнутые за годы работы над боевыми лазерными системами для Министерства обороны США.

«OUSD (R&E) инвестировала в разработку высокоэнергетических лазеров для поддержки американских истребителей», — сказал Рик Кордаро, вице-президент подразделения Mission Systems & Weapons компании Lockheed Martin. «В то же время компания Lockheed Martin инвестировала в нашу производственную инфраструктуру в ожидании спроса Министерства обороны на лазерное оружие, которое имеет дополнительные уровни защиты, низкую стоимость боя, высокую скорость стрельбы и высокую точность реагирования».

Именно эти конкретные преимущества продолжают стимулировать усилия по увеличению размеров и мощности лазеров, оставаясь при этом относительно портативными и экономически эффективными.

По данным компании, стоимость развертывания обычного ракетного комплекса для противовоздушной обороны примерно равна стоимости развертывания одной из их боевых лазерных систем. Но в отличие от обычных ракетных систем стоимость эксплуатации лазера существенно меньше. Согласно одной из оценок Iron Beam мощностью 100 кВт, ее стоимость составляет несколько долларов за выстрел по сравнению с ценой ракеты, которая может варьироваться от 50 000 до 150 000 долларов за запуск.

Кроме того, пока есть генератор энергии, у лазера никогда не закончатся боеприпасы. Фактически, большая часть затрат на эксплуатацию мобильных ракетных систем приходится на закупку и транспортировку боеприпасов. Единственная стоимость лазера — это его мощность.

«Первоначальная стоимость ракетной батареи сравнима с развертыванием системы лазерного оружия, — объяснил Скотт Дэвидсон, главный инженер Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC), — но как только вы установите лазер, стоимость одного выстрела составит гораздо меньшую сумму, и именно здесь LLD (многослойная лазерная защита) меняет правила игры».

Согласно пресс-релизу, объявляющему об обновлении мощности HELSI, «лазер класса 500 кВт будет иметь тактическую конфигурацию, использовать проверенную архитектуру комбинирования спектральных лучей Lockheed Martin для поддержки военных платформ и включать стандарты модульного подхода к открытой системе Министерства обороны для обеспечения безопасности систем».

В частности, комбинированная архитектура спектральных лучей является одним из наиболее значительных прорывов в разработке лазеров. Ранее попытки увеличить мощность лазеров, чтобы сделать их пригодными для боевого применения, неизменно терпели неудачу. Затем конструкторы Lockheed обнаружили, что если использовать массив лазеров, работающих на разных длинах волн, можно объединить их в один когерентный луч, одновременно увеличивая мощность. Этот метод увеличения мощности лазеров сейчас считается золотым стандартом и используется в разрабатываемых лазерных системах по всему миру.

Хотя это последнее увеличение мощности является значительным, разработчики системы HELSI предупреждают, что им еще далеко до научно-фантастических лазеров, которые сметают с неба вражеские самолеты и ракеты.

В конечном счете, Министерство обороны США рассматривает эти типы систем как дополнение к обычному оружию, а не как прямую замену. Однако, поскольку мощность и эффективность лазеров продолжают увеличиваться, они могут в конечном итоге стать первой линией обороны, а обычные ракетные системы будут использоваться только в самых экстремальных обстоятельствах.

«Я не вижу вариантов, чтобы лазеры заменили ракеты, но они могли бы дополнить наши нынешние возможности противоракетной обороны», — сказал Дэвидсон. «Я думаю, что сочетание ракет и лазеров – кинетической энергии и направленной энергии – предлагает очень смертоносную и широкую защиту для наших истребителей, обеспечивая их безопасность и защиту наших активов».