Требования выглядят вполне разумными; вам не нужна новейшая видеокарта Nvidia 40 или AMD серии 7000, чтобы играть с настройками Ultra.

Assassin’s Creed Mirage готовится к запуску 5 октября, и накануне Ubisoft снизила системные требования для него. В отличие от современных компьютерных игр ААА-класса, эта игра, действие которой происходит в Багдаде девятого века, кажется довольно щадящей в отношении аппаратного обеспечения. Для запуска игры с настройками Ultra не требуются новейшие карты AMD 7000 или Nvidia 40-й серии. Тем не менее, в сопровождающем трейлере Intel показана как ее официальный партнер, гарантируя, что игра оптимизирована для графических процессоров Arc и соответствующих процессоров 13-го поколения. Это странный выбор, поскольку это не очень популярная видеокарта в игровом сообществе на ПК.

реклама

Естественно, это сотрудничество обеспечивает поддержку метода масштабирования XeSS от Intel на базе искусственного интеллекта, который обеспечивает более высокую частоту кадров без слишком большого ущерба для качества визуального изображения. Никакие другие технологии масштабирования в трейлере не упоминались, но в официальном сообщении в блоге подробно говорится, что игроки смогут использовать DLSS от Nvidia и FSR от AMD, чтобы максимизировать свои впечатления. Assassin's Creed Mirage может похвастаться неограниченным количеством кадров в разрешении 4K — смелое заявление, если учесть, насколько плохо оптимизированы последние версии игр на ПК. Другие примечательные функции включают поддержку широких экранов и систем с несколькими мониторами, внутриигровой тест для измерения производительности и гибридный ввод, который позволяет одновременно использовать клавиатуру, мышь, контроллер или другие устройства.

Системные требования Assassin’s Creed Mirage для ПК

Список системных требований для ПК предоставлен Ubisoft. Обычными условиями являются 64-разрядная версия Windows 10 и не менее 40 ГБ свободного места на SSD. Хотя Assassin's Creed Mirage не обязательно появится в Steam, стоит обратиться к ежемесячному обзору аппаратного обеспечения платформы, чтобы получить хорошее представление о настройках геймеров на недорогих ПК. И, увидев там Nvidia GTX 1650, мы можем с уверенностью предположить, что большинство игроков соответствуют этим требованиям.

Минимальные требования Assassin's Creed Mirage к ПК

Процессор (ЦП): Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 с ReBAR) или AMD Ryzen 5 1600

Графика (графический процессор): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 570 (4 ГБ) или Intel Arc A380 (6 ГБ)

ОЗУ: 8 ГБ

Разрешение: 1920x1080 пикселей при 30 кадрах в секунду (низкие настройки)

«Рекомендуемые» требования Assassin's Creed Mirage к ПК

Процессор (ЦП): Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600

Графика (графический процессор): Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 ГБ) или AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ) или Intel Arc A750 (8 ГБ)

ОЗУ: 16 ГБ

Разрешение: 1920x1080 пикселей при 60 кадрах в секунду (высокие настройки)

Требования Assassin's Creed Mirage «Enthusiast» к ПК

Процессор (ЦП): Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X

Графика (графический процессор): Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ) или Intel Arc A770 (8 ГБ)

ОЗУ: 16 ГБ

Разрешение: 1440p при 60 кадрах в секунду (высокие настройки)

Требования Assassin's Creed Mirage Ultra к ПК

Процессор (ЦП): Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 7 5600X

Графика (графический процессор): Nvidia GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6900 XT (16 ГБ)

ОЗУ: 16 ГБ

Разрешение: 4K при 60 кадрах в секунду (ультра настройки)

После нескольких лет наслаждения ролевой игрой с открытым миром, Assassin's Creed Mirage возвращается к своим корням, более узким по масштабу и сосредоточенным на искусных скрытных убийствах. Вы берете на себя роль Басима ибн Исхака, второстепенного персонажа из Assassin's Creed Valhalla, который поднимается по карьерной лестнице в ордене Скрытых, превращаясь из простого карманника в внушающего страх убийцу.

Предварительные заказы дают доступ к бонусному квесту под названием «Сорок разбойников», который, как предполагается, является отсылкой к классической арабской сказке «Али-Баба и сорок разбойников». В первый же день в нее можно будет сыграть на игровой подписке Ubisoft Ubisoft+.