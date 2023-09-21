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Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
Группа хакеров взломала внутреннюю систему Air Canada и получила данные о сотрудниках.

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Канадская авиакомпания заявила, что группа хакеров получила доступ к ее внутренней системе. В результате была раскрыта личная информация неизвестного числа сотрудников, работающих в Air Canada. 

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В заявлении для Globe and Mail представитель Air Canada Питер Фитцпатрик заявил, что «определенные данные» были украдены в результате взлома. Крупнейший авиаперевозчик страны не уточнил, когда произошел взлом и когда компания впервые узнала об инциденте с кибербезопасностью.

Фитцпатрик отметил: «Мы можем подтвердить, что наши системы управления полетами и системы взаимодействия с клиентами не пострадали. Доступ к информации о клиентах не осуществлялся. Мы также можем подтвердить, что все наши системы полностью работоспособны. С тех пор мы внедрили дальнейшие улучшения наших мер безопасности, в том числе с помощью ведущих мировых экспертов по кибербезопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем в рамках наших постоянных обязательств по поддержанию безопасности данных, которые мы храним».

Он также добавил, что Air Canada уведомила соответствующие органы и связалась с некоторыми работниками. Однако авиакомпания заявила, что не будет предоставлять никаких других подробностей по этому поводу, «поскольку доступ к личной информации был строго внутренним», отметил Фитцпатрик. 

Старший советник по связям с общественностью Управления комиссара по конфиденциальности Канады Вито Пилиечи подтвердил, что от Air Canada был получен отчет о взломе. Он сказал: «Сейчас мы рассматриваем этот отчет, чтобы определить следующие шаги». 

Представитель Королевской конной полиции Канады (RMCP) Ким Чемберленд заявил, что, поскольку штаб-квартира Air Canada находится в Монреале, компания, вероятно, связалась с полицией юрисдикции Квебека.

Как государственные, так и частные компании по всей Канаде стали жертвами утечек данных и кибератак. В августе RMCP и Управление безопасности связи заявили, что эти атаки будут продолжать представлять значительную угрозу национальной безопасности и экономическому процветанию в течение следующих двух лет.

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#хакеры #взлом #кибератака #air canada
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