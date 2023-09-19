В настоящее время многие люди устали от смартфонов и предпочитают приобрести «тупой телефон».

Nokia — один из брендов, который продолжает делать ставку на классические сотовые телефоны.Смартфоны характеризуются тем, что, помимо возможности совершать звонки и отправлять текстовые сообщения, у них есть и другие функции, которых нет у классических сотовых телефонов. Самым важным является подключение к Интернету (через мобильные данные или Wi-Fi), которое позволяет вам смотреть видео на YouTube или TikTok, общаться с друзьями в WhatsApp, проверять свои учетные записи VK и Instagram и т. д.

Хотя смартфоны Android и iPhone являются наиболее часто используемыми мобильными телефонами в мире, существует тип сотового телефона, который набирает большую популярность. По данным портала Movilzona, специализирующегося на технологиях, многие люди устали от смартфонов и покупают «тупой телефон» на замену «умному».

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Что же такое «тупые телефоны»? Слово «dumbphone» состоит из двух терминов: «dumb» (тупой) и «phone» (телефон). То есть это устройство противоположность смартфона. По данным издания, это запомнившиеся классические сотовые телефоны, которыми все пользовались несколько десятилетий назад. Хотя многие думали, что они исчезли, на самом деле многие бренды, такие как Alcatel, Nokia и т. д., до сих пор продолжают их производить.

Большинство могло бы подумать, что «тупые телефоны» предназначены для пожилых людей, которые не могут привыкнуть к новым телефонам; Однако многие молодые люди также покупают их, поскольку таким образом они экономят много денег (поскольку они не платят за дорогие смартфоны) и предотвращают попадание своей личной информации (например, банковских паролей) в руки преступников.

В отличие от смартфонов, «тупой телефон» имеет меньший экран (без сенсорного экрана) и физическую клавиатуру, с помощью которой вы можете звонить своим друзьям, семье, коллегам и другим людям. У вас также будет возможность писать сообщения, а не только SMS: некоторые модели имеют подключение к Интернету и позволяют подключаться к приложениям для обмена мгновенными сообщениями, включая WhatsApp.

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Еще одной характеристикой «тупых телефонов» является то, что у них более длительное время автономной работы по сравнению со смартфонами, поскольку их экран не потребляет много энергии, а также у них нет приложений с высоким потреблением энергии или приложений, работающих в фоновом режиме. Наконец, еще один аспект, на который следует обратить внимание, — это их долговечность, поскольку многие из них сделаны из пластика и могут выдержать падения с большой высоты, сохраняя при этом свою работоспособность и не ломаясь.