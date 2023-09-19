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Летающие такси могут подняться в небо над Нью-Йорком уже в 2025 году
Штат Огайо, США, инвестирует в новый завод по производству летающих такси.

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Фантазия о такси, парящем над перегруженными городскими улицами, стала ближе к реальности после того, как губернатор Огайо Майк ДеВайн объявил об инвестициях в размере 500 миллионов долларов в завод по производству автомобилей с высокими ливреями в районе Дейтона.

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Компания Joby Aviation со штаб-квартирой в Санта-Крус, штат Калифорния, получившая правительственные льготы на сумму 325 миллионов долларов для открытия завода площадью 140 акров, является лишь одной из компаний, стремящихся вывести на рынок долгожданный электрический автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой уже в 2025 году.


Относительно тихие, высокотехнологичные такси, способные вертикально взлетать и приземляться, а также передвигаться со значительной скоростью и на большие расстояния, сравнимые с некоторыми электромобилями, все чаще появляются в новостях.

Одна из таких компаний, Blade, объявила о возможном запуске быстрого и почти бесшумного сообщения от центра Манхэттена до Хэмптона. Wing, дочерняя компания Google, уже использовала автомобили eVTOL для доставки посылок.   

В штате Огайо вкладывают огромные средства в «летающие такси», известные как электрические летательные аппараты.

На данный момент Joby наработал около 30 000 часов на прототипах дронообразного корабля, в котором могут разместиться четыре пассажира и пилот. По данным Associated Press, производитель, купивший Uber Elevate в конце 2020 года, планирует начать предлагать услуги совместного использования поездок в 2025 году.

«Полет с нами может быть больше похож на посадку во внедорожник, чем на посадку в самолет», — говорится на веб-сайте Joby, на котором говорится, что 7-минутная поездка от нижнего Манхэттена до аэропорта Кеннеди вполне осуществима.

Joby уже сотрудничает с крупными транспортными и технологическими компаниями, включая Toyota, Delta Air Lines и Intel. 

Выбранный объект, на котором в настоящее время запланировано создание 2000 новых рабочих мест, расположен в непосредственной близости от базы ВВС Райт-Паттерсон, где находится штаб-квартира Исследовательской лаборатории ВВС.

Joby планирует производить до 500 eVTOL в Огайо в год. Производители рекламируют eVTOL как полет будущего.

Joby была основана в 2009 году и стала публичной в 2021 году, после чего стала первой фирмой, получившей сертификат летной годности ВВС США.

«Мы работали с несколькими компаниями над ускорением разработки и внедрения передовых технологий воздушной мобильности, таких как электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, и мы очень рады видеть результаты этих инвестиций в укреплении оборонно-промышленной базы», — сказал Генерал Скотт Кейн, командующий ВСФР.

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«Огайо занимает третье место в стране по количеству рабочих мест в промышленности, и эта глубина производственного мастерства, эта рабочая сила имеют решающее значение для нас, когда мы стремимся построить это производственное предприятие», — сказал губернатор ДеВайн. «Мы находим это очень, очень захватывающим — не только с точки зрения прямых и косвенных рабочих мест, которые это создаст, но… это сигнал людям о том, что Огайо смотрит в будущее. Для нас это очень важно», — продолжил он.

#такси #летающие такси #такси будущего
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