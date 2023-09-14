Не тратьте свои деньги. С появлением iPhone 15 цены на старые версии iPhone снизились. Но какой из них не стоит покупать?

Когда Apple представляет новый телефон, цены на iPhone предыдущего поколения обычно сильно падают. После презентации iPhone 15 , iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max тысячи людей воспользуются возможностью приобрести старое устройство. Если вы планируете это сделать, вам следует быть очень осторожным с выбранным вами мобильным телефоном, поскольку некоторые из них покупать не рекомендуются и вот почему.

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В отличие от Samsung, Xiaomi и других брендов, которые предоставляют поддержку своего оборудования всего два-три года, для Apple характерно предоставление поддержки до шести лет. По этой причине перед покупкой старого iPhone желательно проверить, будет ли это устройство по-прежнему совместимо с последней версией операционной системы iOS. На данный момент уже представлена iOS 17, и несколько моделей сотовых телефонов Apple остались в стороне.

Как сообщает Xataka, портал, специализирующийся на технологиях, iOS 17 совместима со всеми версиями iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11. Также с iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone SE. То есть люди, у которых есть iPhone X, iPhone 8 или iPhone 8 Plus, не смогут установить новую операционную систему и перестанут получать обновления и исправления безопасности .

Какой старый iPhone не рекомендуется покупать сейчас, когда вышел iPhone 15?

Получается что смартфоны, которые Apple представила в конце 2017 года (шесть лет назад), больше не могут обновить свою операционную систему до последней версии iOS. То есть в настоящее время не рекомендуется инвестировать в iPhone X, iPhone 8 или iPhone 8 Plus. Очевидно, что в этот список следует добавить и более старые модели (iPhone 7 и старше).

Также было бы не лучшим решением покупать устройства iPhone XS, iPhone XS Max или iPhone XR, выпущенные в 2018 году, поскольку все указывает на то, что их поддержка скоро закончится. Скорее всего, когда Apple анонсирует iOS 18 в следующем году, эти мобильные устройства будут исключены из списка совместимых устройств.

Таким образом, самыми дешевыми старыми iPhone, которые вы можете купить, будут iPhone 11 (у которого еще есть несколько лет поддержки) и iPhone 12, выпущенный в 2020 году. Однако последний критикуют за короткое время автономной работы. Кроме того, Франция попросила остановить его продажу, поскольку обнаружила, что они излучают слишком мощные волны.

Наиболее рекомендуемыми телефонами будет iPhone 13, цена которого значительно снизилась. На данный момент в официальном магазине Apple версия на 128 ГБ стоит около 599 долларов США. С другой стороны, iPhone 14 (со 128 ГБ свободного места) стоит 699 долларов США, а iPhone 14 Plus (с таким же объемом памяти) — 799 долларов США.