Руководства ВУЗов пытаются разобраться может ли студент использовать генеративный искусственный интеллект.

Чтобы поступить в престижный ВУЗ в США необходимы хорошие оценки и внеклассная деятельность. Но не менее важное условие для поступления в колледж или университет США, это личное эссе. Все колледжи рассматривают личное эссе как один из наиболее важных факторов при приеме студента. Однако появление ChatGPT, Google Bard и других инструментов генеративного искусственного интеллекта поставило образовательные учреждения перед дилеммой. «Идея о том, что этот центральный компонент истории может быть создан кем-то другим, а не заявителем, приводит в уныние», — сказал Ли Коффин, декан приемной комиссии Дартмутского колледжа.

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Образовательные учреждения заняли разные позиции в отношении использования ИИ. Например, Мичиганский университет полностью запретил использование ИИ. Ранее в этом году университет опубликовал правила приема, в которых четко указано, что «абитуриентам не следует использовать ChatGPT или другие инструменты искусственного интеллекта в процессе подготовки».

Однако Университет штата Аризона попросил студентов использовать ИИ ответственно, и там разрешено использовать инструменты ИИ. Технологический институт Джорджии применил смешанный подход. В образовательном учреждении заявили, что абитуриенты могут использовать инструменты искусственного интеллекта для «уточнения и редактирования», но не могут «копировать и вставлять контент, который вы не создавали, непосредственно в свои работы».

Это первый год, когда генеративный искусственный интеллект действительно стал мейнстримом, а значит, колледжи и университеты оказались на совершенно новой территории. Генеративный ИИ никуда не денется в ближайшее время — именно поэтому преподаватели пытаются решить эту проблему. Разрешить или полностью запретить? Это проблема, которая будет сохраняться еще некоторое время.