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Эксперт по крионике рассказал, когда замороженных людей можно будет вернуть к жизни
Недавно ученые оживили микроскопических существ, замороженных на 46 000 лет в вечной мерзлоте Сибири.

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Древние нематоды, более известные как круглые черви, способны отключать свое тело в неподходящей среде —этот процесс называется анабиоз.

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Обнаружив их в замороженной беличьей норе в 2018 году, ученые просто поместили червей в воду, чтобы вывести их из выключенного состояния.

На вопрос, могут ли люди, замороженные во времени, быть воскрешены аналогичными способами, один эксперт по крионике указал на различия в криоконсервации людей и животных, но сказал, что технология может проложить путь к триумфальному возвращению «Человека из Энсино» через 50-70 лет. 

«Я не думаю, что метаболизм человека можно радикально перестроить так, чтобы мы тоже впали в анабиоз, как животные. Наверное, проще создавать новые, искусственные тела», — рассказала MailOnline в новом интервью Валерия Удалова — генеральный директор «КриоРус», российской криогенной компании, которая утверждает, что на своей базе в столице страны хранит 94 замороженных человека.

Удалова отметила, что черви — не единственные виды, которые могут подвергаться анабиозу, поскольку этот процесс распространяется на лягушек и сибирских удильщиков. Но люди, говорит она, не обладают такими возможностями.

В «КриоРусе» хирурги обескровливают людей, прежде чем подключить их к новому аппарату кровообращения, наполненному «криопротекторными растворами» для защиты клеток и тканей.

Процедуры глубокой заморозки в идеале начинаются через несколько минут после того, как кого-то официально объявили мертвым.

Удалова объяснила, что для воскрешения людей потребуются серьезные успехи в медицине, а также в тканевой инженерии — что, по ее мнению, может произойти через 50-70 лет.

«Криобиологических лабораторий мало, крупных вообще нет», — пояснила она. «Даже знаменитая лаборатория «Медицина XXI века» — небольшая организация».

Она продолжила: «Но даже в такой плачевной ситуации уже были проведены замечательные эксперименты, например, по обратимой криоконсервации почки крысы с помощью персуффляции газа наночастицами и индукционного нагрева».

По словам доктора Жоао Педро де Магальяйнса, португальского микробиолога, нынешние технологии недостаточны, поскольку криопротекторы оказывают «токсичное» воздействие на мозг и части тела.

«Чтобы снова сделать криоконсервированных людей живыми и здоровыми, потребуются огромные научные достижения в таких областях, как тканевая инженерия и регенеративная медицина», — сказал де Магальяйнс еще в 2018 году. Но в случае успеха этот процесс может стать «альтернативой смерти». «Пациенты со смертельными заболеваниями, в том числе дети, могут быть помещены в криостаз до тех пор, пока не будет найдено лекарство», — пояснил он. «В каком-то смысле у нас будет альтернатива смерти, которая имеет глубокие философские, этические и медицинские последствия».

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#россия #наука #сибирь #здравоохранение
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