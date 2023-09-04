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Apple может прекратить поддержку клиентов на X и YouTube в этом году
Apple сокращает каналы своей технической поддержки, теперь получить помощь будет сложнее.

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Apple сообщает, что прекратит предлагать помощь клиентам через X (ранее Twitter), а также YouTube и онлайн-форум сообщества поддержки Apple. По данным MacRumors со ссылкой на источники, технологический гигант планирует ликвидировать должности консультантов по поддержке социальных сетей на этих платформах, начиная с конца этого года.

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Клиенты больше не смогут получать поддержку от сотрудников Apple на этих платформах, как только это изменение вступит в силу. 

Начиная с 1 октября учетная запись @AppleSupport на X больше не будет отвечать на прямые сообщения человеческими ответами; вместо этого клиенты, отправившие сообщение в учетную запись, получат автоматический ответ с описанием других способов связаться с Apple за помощью, говорится в отчете.

Кроме того, клиенты больше не смогут получать техническую помощь от Apple в разделе комментариев к видеороликам YouTube, загруженным на канал поддержки Apple, а также не смогут получить помощь специалиста через дискуссионную онлайн-форуму Apple.

 Согласно отчету, технологический гигант предлагает сотням пострадавших сотрудников возможность перейти на должность поддержки по телефону внутри компании, но, все же, некоторые консультанты потеряют свои рабочие места, так как не все смогут или не захотят это сделать.  

Компания также не позволяет сотрудникам переходить на другую роль поддержки в чате, если это не необходимо по медицинским показаниям, что вызвало гнев и разочарование у некоторых членов команды поддержки социальных сетей, добавлено в отчете.

Кроме того, в отчете упоминается, что сотрудники будут обучены оказывать поддержку по телефону, и ожидается, что переход будет завершен к ноябрю. Тем, кто не желает работать на телефонах, посоветовали искать работу за пределами Apple.  

Между тем, Apple сообщила, что ее следующий крупный глобальный запуск продукта, демонстрирующий новую линейку серии iPhone 15, состоится 12 сентября. Ожидается, что на этом мероприятии технологический гигант также анонсирует новые часы Apple Watch. 

 

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#apple #youtube #applesupport
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DIP48
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Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
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DIP48
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Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
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DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
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Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
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