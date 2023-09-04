Apple сокращает каналы своей технической поддержки, теперь получить помощь будет сложнее.

Apple сообщает, что прекратит предлагать помощь клиентам через X (ранее Twitter), а также YouTube и онлайн-форум сообщества поддержки Apple. По данным MacRumors со ссылкой на источники, технологический гигант планирует ликвидировать должности консультантов по поддержке социальных сетей на этих платформах, начиная с конца этого года.

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Клиенты больше не смогут получать поддержку от сотрудников Apple на этих платформах, как только это изменение вступит в силу.

Начиная с 1 октября учетная запись @AppleSupport на X больше не будет отвечать на прямые сообщения человеческими ответами; вместо этого клиенты, отправившие сообщение в учетную запись, получат автоматический ответ с описанием других способов связаться с Apple за помощью, говорится в отчете.

Кроме того, клиенты больше не смогут получать техническую помощь от Apple в разделе комментариев к видеороликам YouTube, загруженным на канал поддержки Apple, а также не смогут получить помощь специалиста через дискуссионную онлайн-форуму Apple.

Согласно отчету, технологический гигант предлагает сотням пострадавших сотрудников возможность перейти на должность поддержки по телефону внутри компании, но, все же, некоторые консультанты потеряют свои рабочие места, так как не все смогут или не захотят это сделать.

Компания также не позволяет сотрудникам переходить на другую роль поддержки в чате, если это не необходимо по медицинским показаниям, что вызвало гнев и разочарование у некоторых членов команды поддержки социальных сетей, добавлено в отчете.

Кроме того, в отчете упоминается, что сотрудники будут обучены оказывать поддержку по телефону, и ожидается, что переход будет завершен к ноябрю. Тем, кто не желает работать на телефонах, посоветовали искать работу за пределами Apple.

Между тем, Apple сообщила, что ее следующий крупный глобальный запуск продукта, демонстрирующий новую линейку серии iPhone 15, состоится 12 сентября. Ожидается, что на этом мероприятии технологический гигант также анонсирует новые часы Apple Watch.