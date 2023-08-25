Крупные технологические компании инвестирую в платформу для создания новых моделей ИИ.





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Ряд технологических гигантов оказали поддержку AI-стартапу Hugging Face, который разрабатывает инструменты для создания приложений с использованием машинного обучения. В число этих компаний входят Google , Amazon , Nvidia , Salesforce, AMD, Intel, IBM и Qualcomm. Генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг объявил имена новых инвесторов в сообщении на X.

«Очень рад приветствовать наших новых инвесторов @SalesforceVC, @Google, @amazon, @nvidia, @AMD, @intel, @QualcommVenture, @IBM и @sound_ventures_, которые все участвовали в проекте @huggingface серии D стоимостью 235 миллионов долларов при оценке в 4,5 миллиарда долларов. Мы можем отпраздновать пересечение рубежа в 1 000 000 моделей, наборов данных и приложений на платформе», — написал он. Согласно сообщению CNBC, Деланг заявил, что средства будут направлены на найм талантливых специалистов, которые будут конкурентоспособны в сфере искусственного интеллекта.

Модель работы Hugging Face

В то время как такие компании, как OpenAI, взимают плату за создаваемые ими инструменты, предлагая API, Hugging Face работает аналогично GitHub. У компании есть платформа, на которой разработчики могут обмениваться кодом, моделями, наборами данных, а также использовать инструменты разработчика компании для запуска своих моделей ИИ с открытым исходным кодом. По данным компании, у нее 500 000 различных моделей искусственного интеллекта, 250 000 наборов данных и 10 000 платящих клиентов.

Основным продуктом Hugging Face является BLOOM, веб-платформа, на которую пользователи могут загружать модели и обмениваться ими.

Ранее в этом году Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon по облачным вычислениям, объявило о сотрудничестве с Hugging Face, чтобы упростить выполнение работ по искусственному интеллекту в облаке Amazon. Тогда Деланг заявил, что следующее поколение модели искусственного интеллекта BLOOM с открытым исходным кодом будет работать на Trainium, патентованном чипе искусственного интеллекта, созданном AWS.