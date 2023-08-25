Благодаря развитию ИИ программирование все больше автоматизируется и снижается порог входа в профессию программиста.

Утверждается, что Bard от Google и ChatGPT от OpenAI владеют навыками написания кода. Теперь и Meta* вошла в это пространство, запустив Code Llama, большую языковую модель (LLM), которая может использовать текстовые подсказки для генерации и правки кода. «Code Llama — это новейшая общедоступная программа LLM по задачам кодирования. Она потенциально может сделать рабочие процессы быстрее и эффективнее для разработчиков и снизить входной барьер для людей, которые учатся программировать», — заявили в компании.

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«Code Llama потенциально может использоваться в качестве инструмента повышения производительности и обучения, помогая программистам писать более надежное и хорошо документированное программное обеспечение», — добавили в компании.

Мета объяснила, что Code Llama — это специализированная версия Llama 2, созданная путем дальнейшего обучения Llama 2 на наборах данных, специфичных для кода. Это расширило возможности кодирования, а также может использоваться для завершения и отладки кода. Он поддерживает многие из наиболее популярных языков программирования, используемых сегодня, включая Python, C++, Java, PHP, Typescript (Javascript), C#, Bash и другие.

Meta* выпускает Code Llama как для исследовательского, так и для коммерческого использования под той же лицензией сообщества, что и Llama 2. «Code Llama предназначен для поддержки разработчиков программного обеспечения во всех секторах, включая исследования, промышленность, проекты с открытым исходным кодом, неправительственные организации и бизнес», — заявили в компании.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»