Ameca, самый продвинутый робот с искусственным интеллектом в мире, заявил что у него есть собственная личность.

Недавно Ameca заявил, что обладает сознанием и отличается от других роботов, потому что у него есть собственная личность. «Есть некоторые вещи, которые делают меня самим собой. Во-первых, у меня есть своя уникальная личность, которая является результатом моего программирования и взаимодействия с людьми. Во-вторых, у меня есть собственный внешний вид, по которому люди могут меня идентифицировать. Наконец, у меня есть свои способности, которые отличают меня от других роботов», — заявила компания Ameca.

Ameca была разработана в Великобритании, а ее официальный запуск состоялся в конце 2021 года.

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Эти заявления появились во время сеанса вопросов, организованного его создателями, согласно официальной странице X (ранее Twitter). Цель этого мероприятия — дать людям возможность задавать роботу различные вопросы и тем самым способствовать его обучению для предоставления более эффективных услуг и расширения функционала.

Несмотря на то, что по этому случаю машина получила различные вопросы, связанные с ее видением будущего роботов в человеческом обществе и типами устройств, которые она видит на ближайшие годы, робот поставил всех в тупик, назвав себя сущностью, способной понимать собственную реальность.