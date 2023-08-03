Хотя ткань для чистки, которую продает Apple, стоит почти 20 долларов, с момента ее запуска она стала бестселлером.

Помимо iPhone, iPad среди прочих технологичных устройств у Apple есть и другие достаточно интересные продукты. Один из них, выпущенный в конце 2021 года, вызвал бурную полемику в социальных сетях, поскольку многие посчитали его цену достаточно завышенной. Я имею в виду ткань для полировки или чистящую ткань.

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Если у вас есть смартфон или планшет, вы наверняка замечали, что экран легко пачкается отпечатками пальцев. Чтобы удалить эти пятна, многие люди используют кусочки мягкой ткани, туалетную бумагу, ткань для протирки линз очков и другие подобные предметы. Однако есть салфетка, которую Apple создала специально для выполнения этой задачи.

Ткань для полировки или чистящая ткань стоит 19 долларов США. Это немного дороговато, учитывая, что пачка салфеток из микрофибры (5 штук) стоит меньше 2 долларов. Хотя большинство думало, что это будет провал, произошло обратное.

После анонса чистящая салфетка Apple была распродана из-за того, что ее покупали люди из разных уголков мира. В настоящее время товар снова есть на складе, поэтому вы можете получить к нему доступ через веб-сайт компании или у авторизованных дистрибьюторов. По словам представителей Купертино, он идеально подходит для очистки экранов iPhone, iPad, Apple Watch, MackBoosk и т. д.

«Сделанная из мягкого, неабразивного материала, салфетка для очистки не оставляет ни пятна на экранах всех устройств Apple, в том числе сделанных из нанотекстурированного стекла», — говорят в Apple.

YouTube-канал ESMANDAU, известный тестированием различных технологических устройств, сумел купить ткань для полировки Apple и предложил сравнить ее с дешевой тканью из микрофибры. По результатам его тестов, несмотря на свой небольшой размер (если сравнивать ее с другим салфетками), фирменной салфетке от Apple удается сделать экран безупречным за меньшее время и с лучшим результатом, поэтому деньги не будут потрачены впустую. Хотя обоснованность цены в 19 долларов остается под вопросом.