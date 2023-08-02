Официальная дата выхода еще не названа, но разработка уже ведется.

Star Wars Jedi: Survivor выходит на платформах старого поколения. Во время объявления о доходах за первый квартал 2024 года EA подтвердила, что разработчик Respawn Entertainment находится на ранних стадиях разработки специальных версий для PS4 и Xbox One. Галактическое приключение под руководством Кэла Кестиса ( Кэмерон Монаган ) изначально было запущено в апреле, но полностью пропустило предыдущие поколения — подобно другим крупным издателям, которые склонялись к более новым консолям из-за простоты оптимизации и возможности визуализировать новые эффекты самого высокого качества. В настоящее время еще нет даты выпуска, хотя, когда игра в конечном итоге выйдет для более старых систем, будет интересно посмотреть, чем игра пожертвовала, чтобы работать со скоростью не менее 30 кадров в секунду.

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«Наша команда в Respawn с гордостью выпустила эту игру [Star Wars Jedi: Survivor], получив признание критиков и коммерческий успех. Миллионы игроков уже приняли участие в игре, что делает ее одним из крупнейших событий в галактике «Звездных войн» в этом году», — сказал во время телефонного разговора генеральный директор Эндрю Уилсон. «Благодаря силе этой легендарной франшизы и запросам сообщества наша команда разработчиков взяла на себя обязательство перенести этот опыт джедая на PlayStation 4 и Xbox One».

Тем не менее, существующая версия для ПК, PS5 и Xbox Series S/X не заброшена, а Respawn продолжает работать над «дополнительными улучшениями» для повышения производительности. Несмотря на то, что Star Wars Jedi: Survivor вызвала восторженные отзывы — благодаря сюжету и замысловатому дизайну уровней — игра показала себя плохо с точки зрения производительности, особенно на ПК, вызывая прерывистую и непостоянную частоту кадров даже во внутренних сегментах, где почти не было движения. Консольные версии также не были лишены этих проблем, но они были далеки от того, что было на ПК, что привело к тому, что игра была засыпана негативными отзывами в Steam. С тех пор студия своевременно выпускает исправления, чтобы постепенно сделать игру более стабильной. В то же время Respawn обвинил Windows 10 на новых процессорах как причину проблем с производительностью.

Ранее в этом месяце, на портале EA появилась пара списков вакансий для Star Wars Jedi, что указывает на то, что продолжение, возможно, уже находится в разработке. Один из них был на роль старшего художника по визуальным эффектам, специально для джедая «Звездных войн», а другой — на должность старшего дизайнера боевых искусств «Команды по «Звездным войнам». Опыт работы с Unreal Engine 4 — возможно, даже с UE5 — был большим плюсом для тех, кто претендовал на эту роль. Это согласуется с мартовскими комментариями директора игры Стига Асмуссена , где он признал, что хотел бы, чтобы путешествие рыцаря-джедая Кэла продолжалось в виде трилогии. Он также заявил, что внутренние обсуждения потенциальных сиквелов велись еще до выхода Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года и что третья игра, скорее всего, будет построена с использованием Unreal Engine 5.



