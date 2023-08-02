Uber превращается из убыточного стартапа в прибыльную компанию.





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Сервис такси Uber кажется прошел стадию убыточного стартапа и добился прогресса в достижении своих целей по прибыльности. Компания сообщила о неожиданной прибыли во втором квартале (Q2) 2023 года. Это была первая зарегистрированная прибыль Uber как публичной компании. Компания ожидает, что ее прибыль будет расти еще больше по мере увеличения количества поездок и нормализации рабочих графиков сотрудников возвращающихся в офисы с удаленки.

Согласно отчету Bloomberg, во втором квартале 2023 года Uber получила валовую прибыль в размере 394 млн долларов. Компания также получила свою первую в истории операционную прибыль в размере 326 млн долларов и зафиксировала свободный денежный поток в размере 1,14 млрд долларов. Цена акций Uber также выросла примерно на 3,7%.

Компания заявила, что ее чистая выручка во втором квартале 2023 года составила 9,23 миллиарда долларов, что на 14,4% больше, чем выручка во втором квартале 2022 года. Валовые заказы Uber также увеличились на 16% до 33,6 миллиарда долларов. Между тем, выручка компании от поездок выросла на 25% до 16,73 млрд долларов, а доход от доставки вырос на 12% до 13,88 млрд долларов.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал: «Стойкий спрос, новые инициативы роста и постоянная дисциплина расходов привели к отличному результату: количество поездок выросло на 22%, а операционная прибыль по GAAP впервые в истории Uber. Эти результаты также привели к активному участию водителей и курьеров: 6 миллионов водителей и курьеров заработали за квартал рекордные 15,1 миллиарда долларов. Обе эти вехи были достигнуты благодаря сочетанию дисциплинированного исполнения, рекордной аудитории и активной вовлеченности. Uber имеет все возможности для стабильного получения дополнительной прибыли».

Помимо этого, компания также объявила, что финансовый директор Нельсон Чай уходит в отставку 5 января. Uber в настоящее время ищет ему замену. В заявлении Чай сказал: «Когда я присоединился к компании в 2018 году, Дара попросил меня возглавить финансовую трансформацию компании. Как вы можете видеть из наших результатов Q2, эта трансформация произошла. Я очень горжусь большой работой, которую мы все проделали, и благодарю Дару за его партнерство».