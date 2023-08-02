Ваши лучшие фотографии на iPhone могут принести вам слиток золота или платины.





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Ежедневно на iPhone по всему миру снимают миллионы изображений. Премия iPhone Photography Awards (IPPA) — не учреждается и не проводится Apple — ежегодно отбирает некоторые изображения и награждает фотографов. В этом году IPPA уже официально открыта, и пользователи iPhone со всего мира могут принять участие в конкурсе. Здесь мы расскажем вам все, что вам нужно знать о том, как принять участие в конкурсе и выиграть замечательные призы.

Кто имеет право участвовать? Согласно IPPA, заявки могут подавать фотографы со всего мира, главное чтобы фото были сделаны на iPhone или iPad. Участники должны иметь в виду, что фотографии не должны публиковаться ранее где-либо, но допускаются фотографии, размещенные в Facebook* или Instagram*.

Каковы основные требования? Фотографии не должны быть изменены в какой-либо программе обработки изображений, такой как Photoshop или подобной. Однако пользователям разрешено использовать приложения на iOS для редактирования своих фотографий. Кроме того, можно использовать дополнительные объективы для iPhone.

Какие призы? Обладатель главного приза получит iPad Air, а три победителя получат по Apple Watch. Победитель, занявший 1-е место в 14 категориях, получит золотой слиток. Обладатели 2-го и 3-го места в 14 категориях получат платиновый слиток.

В каких категориях можно размещать фотографии? Категории включают абстракцию, животных, архитектуру, детей, городскую жизнь/городской пейзаж, пейзаж, образ жизни, природу, людей, портрет, сериал (3 изображения), натюрморт, путешествия и другое.

Взимается ли вступительный взнос за участие в конкурсе? Да, в зависимости от того, сколько изображений вы хотите отправить, за каждое изображение взимается плата. Чтобы отправить одно изображение, пользователи должны заплатить 5,50 долларов США. Плата за отправку 50 изображений составляет 135,50 долларов США.

Каков последний день подачи ваших работ? У пользователей iPhone достаточно времени, чтобы выйти и сделать несколько изображения для конкурса. Последний день подачи работ — 31 марта 2024 года.