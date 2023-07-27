Среди них «сюрреалистический» фильм Барни с участием Дэниела Калу, фильм «Горячие колеса» Джей Джей Абрамса, «Полли Покет» Лены Данхэм и другие.

После кассового успеха фильма Барби производитель Matte , владеющий брендом Barbie, планирует расширить свою интеллектуальную собственность, выпустив 14 новых полнометражных фильмов, находящихся на разных стадиях производства.

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Согласно Variety, они включают в себя сюрреалистический фильм о Барни, фильм Лены Данхэм о Полли Покет, фильм Hot Wheels, созданный Джей Джей Абрамсом, и многое другое. Руководители Mattel также стремятся сделать сиквел фильма Греты Гервиг с конфетным покрытием, хотя режиссер пока не думает о продолжении, заявляя: «На данный момент это все, что у меня есть». С другой стороны, учитывая впечатляющие 337 миллионов долларов, которые компания заработала за первые выходные, нетрудно представить, что Warner Bros и Mattel захочет большего.

В отчете Variety отмечается, что продюсер Робби Бреннер, который в настоящее время возглавляет Mattel Films, надеялся на успех Барби, чтобы они могли рассчитывать на потенциальные сиквелы и новые проекты, основанные на уже существующей интеллектуальной собственности. Это перекликается с планом недавно назначенного генерального директора Айнона Крейца, когда продажи Mattel сокращались, он хотел превратить игрушечную компанию во франшизу, состоящую из фильмов, сериалов и тематических парков — очень похоже на Disney. Их первый шаг к этой цели, кажется, окупился: фильм о Барби продается лучше, чем «Оппенгеймер » Кристофера Нолана, оба были выпущены в один и тот же день.

Сообщения, поступившие ранее в этом месяце, подтвердили, что оскароносный актер Дэниел Калу будет продюсировать и сниматься в фильме, основанном на Барни, дружелюбном пурпурном динозавре из детского телешоу «Барни и друзья». Руководители Mattel заявили, что у него не будет рейтинга R, но темы будут больше ориентироваться на вкус взрослых, показывая «сюрреалистический» подход, похожий на такие фильмы, как «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптация». В беседе с Variety продюсер Бреннер заявил, что фильм будет об «идентификации себя и поиске того, кого вы любите».

Полли Покет — еще один бренд игрушек, который Mattel планирует превратить в фильм, хотя он и не имеет такой узнаваемости, как Барби. Лена Данхэм («Девочки») напишет сценарий и поставит фильм, главную роль в котором играет Лили Коллинз ( «Эмили в Париже» , «Мэнк»). Фильм все еще находится на ранней стадии, и продюсер Бреннер утверждает, что был сдан «отличный» сценарий. Тем временем Джей Джей Абрамс («Миссия невыполнима 3») выпустит фильм, основанный на линейке игрушек Hot Wheels.

Звезда «Форсажа» Вин Дизель собирается в ближайшее время погрузиться в тему роботов в экранизации художественного фильма Rock 'Em Sock 'Em Robots, настольной боксерской игры от Mattel, в которой красный и синий бойцы сражаются друг с другом. Райан Энгл, наиболее известный по «Рэмпейдж», пишет сценарий для этого фильма.

Адаптация живого боевика He-Man уже давно находится в разработке, а Netflix отменил «Властелинов Вселенной» только на прошлой неделе. Однако Mattel все еще ищет нового покупателя для He-Man, который, по ее мнению, может превратиться в «мега-франшизу». Режиссерами отмененного фильма должны были стать Аарон и Адам Ни («Затерянный город»), а в главной роли снялться Кайл Аллен из «Вестсайдской истории».

Том Хэнкс («Терминал») появится в роли фигурки астронавта Mattel майора Мэтта Мэйсона, который жил и работал на Луне, привлекая сценаристов Акиву Голдсмана («Я, робот») и Майкла Чабона («Звездный путь: Пикард»). Из-за продолжающейся забастовки сценаристов в Голливуде пройдет некоторое время, прежде чем производство сдвинется с мертвой точки. Компания также планирует снять триллер с рейтингом PG-13, посвященный Magic 8 Ball, который использовался в качестве гадальной игрушки еще в 1950-х годах. И если это уже недостаточно абсурдно, Mattel также снимет фильм, основанный на карточной игре UNO, сценаристом которой является Марси Келли.

Mattel, похоже, еще не закончила с куклами и хочет снять фильм American Girl для своей обширной «Mattelverse». Согласно Variety, фильм будет семейной комедией, призванной помочь молодым девушкам «расти увереннее и развить характер». Даже «Томас и его друзья» получают фантастическую экранизацию, снятую Марком Форстером, который прославился благодаря фильмам «Война миров Z» и «В поисках Неверленда». Среди этого исчерпывающего списка Mattel также адаптирует реальную историю для экрана. Под названием «Рождественский воздушный шар»», фильм рассказывает о молодой девушке, которая привязала свой список рождественских подарков к воздушному шару и отправила его в воздух, но ее нашла скорбящая пара, которая работает с игрушечной компанией, чтобы воплотить ее желания в жизнь. Габби Луго («Миллион мелочей») напишет сценарий.

Вот полный список фильмов, которые Mattel запланировала на обозримое будущее. Имейте в виду, что производство может занять некоторое время, учитывая продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

Барни - продюсер Дэниел Калу в главной роли.

Полли Покет — от Лены Данхэм с Лили Коллинз в главной роли.

Hot Wheels — продюсер Джей Джей Абрамс.

Rock 'Em Sock 'Em Robots — с Вином Дизелем в главной роли.

American Girl — семейная комедия.

Magic 8 Ball — триллер с рейтингом PG-13.

Властелины Вселенной — ранее отмененный Netflix.

Майор Мэтт Мейсон — от Акивы Голдсмана и Майкла Чабона, в главной роли — Том Хэнкс.

UNO - написано Марси Келли.

Wishbone — продюсер Питер Фаррелли (Тупой и еще тупее).

Спичечный коробок — сценарий Дэвида Коггесхолла (Сирота: Первое убийство).

Томас и друзья — от Марка Форстера (Война миров Z).

View Master — приключенческий фильм по мотивам классической игрушки.

Рождественский воздушный шар — от Габби Луго, основано на реальных событиях.