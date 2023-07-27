Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Новая волна мошенничества в интернете спекулирующая успехом фильма о Барби
Мошенники используют волну популярности фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" для кражи ваших данных и денег.

реклама

Барби стала хитом среди любителей кино в течение первой недели после выхода на экраны. Его успех привлек мошенников, желающих нажиться на популярности фильма. Согласно отчету McAfee, исследователи обнаружили несколько новых онлайн-мошенничества, вращающихся вокруг фильма о Барби. 

реклама

Исследователи просят интернет-пользователей быть особенно осторожными при поиске в Интернете чего-либо, связанного с Барби. Мошенники, которые недавно появились в Интернете, используют различные методы, чтобы обмануть своих жертв. 

Мошенники предлагают поддельные загрузки фильма, в которые внедряют вредоносное ПО. Киберпреступники также распространяют поддельные электронные письма, которые заманивают пользователей обещаниями бесплатных билетов в кинотеатры. Эти ссылки используются мошенниками для кражи личной информации с помощью шпионского ПО. McAfee рекомендует пользователям несколько способов не попасть в ловушку этих атак.

Как уберечься от мошенничества, связанного с Барби. 

Обращайтесь к проверенным продавцам и стримерам. Исследователи советуют пользователям совершать покупки и просмотры в Интернете только у известных, уважаемых брендов. Надежные розничные продавцы продают законные товары, и если контрафактные и поддельные товары все же проскальзывают на их торговые площадки, политика возврата дает пользователям возможность возместить свои потери. Более того, доверенные стримеры будут транслировать только шоу и мероприятия, на которые они имеют право. Если пользователи находят предложение транслировать что-то со значительной скидкой, бесплатное или недоступное в известных СМИ, скорее всего, это мошенничество. По крайней мере, это может быть пиратский контент, который также может нести угрозу вредоносного ПО.

Покупайте билеты в сети кинотеатров или в известном приложении для продажи билетов.

Еще один способ, которым мошенники крадут деньги, — это создание фиктивной онлайн-кассы, которая продает билеты. Эти билеты никогда не будут доставлены, и злоумышленники украдут деньги или финансовые данные пользователя. Пользователям следует попробовать приобрести билеты онлайн непосредственно в кинотеатре или с помощью надежного онлайн-приложения для продажи билетов в кино, которое они могут найти в Apple App Store или Google Play.

Избегайте посещения подозрительных веб-сайтов. 

Онлайн-мошенники обладают хорошими техническими навыками для создания и дизайна мошеннических сайтов, но они также часто из-за спешки допускают нелепые ошибки. Некоторые поддельные сайты могут выглядеть вполне правдоподобно, а другие выглядят довольно нелепо. В любом случае пользователи должны следить за плохим веб-дизайном, опечатками и грамматическими ошибками на веб-сайтах. Они часто указывают на мошеннический сайт, поскольку уважаемые компании делают все возможное, чтобы обеспечить профессиональный уровень своих ресурсов.

Критически оценивайте предложения, промо-акции и розыгрыши. 

Крупные медиа-события сопровождаются большими маркетинговыми усилиями, и мошенники делают все возможное, чтобы слиться с ними. Быстрый способ обнаружить мошенничество — внимательно изучить рекламную акцию. Если вас просят предоставить информацию о своем банке или карте для верификации, скорее всего вы нарвались на мошенничество. Пользователи не должны обращать внимание на эти рекламные акции, которые требуют чего-то взамен, особенно если они запрашивают деньги или личную информацию. 

Используйте доверенное программное обеспечение для обнаружения атак.

Комплексное программное обеспечение для онлайн-защиты защищает от новейших вирусов, вредоносных программ, шпионских программ и программ-вымогателей. Кроме того, оно дополнительно защищает конфиденциальность и личность пользователей. Онлайн-защита, характерная для мошенничества с «Барби» и «Оппенгеймером», может помочь предотвратить переход пользователей по ссылкам на известные или подозреваемые вредоносные сайты. Кроме того, это программное обеспечение также предлагает надежную защиту паролем, генерируя и автоматически сохраняя сложные пароли, чтобы защитить учетные данные пользователей от хакеров, которые могут попытаться проникнуть в другие учетные записи.

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#оппенгеймер #барби #кино барби #фильм барби
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Критики по достоинству оценили нашумевшие новинки кинопроката "Барби" и "Оппенгеймер"
После Барби Mattel запускает собственную кинематографическую вселенную с 14 фильмами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
12
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
8
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
3
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
6
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6

Сейчас обсуждают

Даниил Протока
19:47
Ждите, ждуны.
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
Entity
19:41
Имхо лучшие его работы это Летающий замок лапута и Тотторо. В детстве смотрел, до сих пор забыть не могу, иногда пересматриваю
В Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки
Арсен Алабердов
19:32
Закопал просто)))
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
Дядя Z
19:30
пиндосы не законно находятся в Сирии.В определённое время,американские нефтеворы убегут из Сирии,а может даже и поймают их,чтоб судить.
Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
Эдгар Кот
19:28
И обе карты не выдают 60фпс в этой игре, отличный пример конечно же)
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
El Grechko
19:26
Каких ещё кулстори расскажешь? Торвальдс писал линукс как систему именно для десктопа, для 386 компа. Откуда вообще вы дебичи лезете? Ну не знаете так молчали бы.
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Дамир Латыпов
19:24
TLOU разрывает современные ПК, а ведь эта игра была выпущена ещё на PS3 - это уровень твоих размышлений
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
Дядя Z
19:18
на тайване в январе выборы и там китайские люди,теперь будут править тайванем.Тайвань мирно перейдёт к Китаю.Понятно,что пиндосы кудахчут,но правда такова.
Министр обороны Филиппин заявил, что вероятность военного сотрудничества с Тайванем «равна нулю»
Vadim Iljin
19:16
потоплялка отвалится! Эта пестня из той же оперы что и у хухлов про гиперзвуковые ракеты , которые они " сбивают" банками с огурцами и размахиванием вышиванками!! Пендосник- хернерал потряс дубинкой...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
mayday30
19:15
После прочтения статьи сложилось впечатление, что Бидон специально подложил свинью украинцам, чтобы им еще "веселее" было наступать.
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем