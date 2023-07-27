Мошенники используют волну популярности фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" для кражи ваших данных и денег.

Барби стала хитом среди любителей кино в течение первой недели после выхода на экраны. Его успех привлек мошенников, желающих нажиться на популярности фильма. Согласно отчету McAfee, исследователи обнаружили несколько новых онлайн-мошенничества, вращающихся вокруг фильма о Барби.

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Исследователи просят интернет-пользователей быть особенно осторожными при поиске в Интернете чего-либо, связанного с Барби. Мошенники, которые недавно появились в Интернете, используют различные методы, чтобы обмануть своих жертв.

Мошенники предлагают поддельные загрузки фильма, в которые внедряют вредоносное ПО. Киберпреступники также распространяют поддельные электронные письма, которые заманивают пользователей обещаниями бесплатных билетов в кинотеатры. Эти ссылки используются мошенниками для кражи личной информации с помощью шпионского ПО. McAfee рекомендует пользователям несколько способов не попасть в ловушку этих атак.

Как уберечься от мошенничества, связанного с Барби.

Обращайтесь к проверенным продавцам и стримерам. Исследователи советуют пользователям совершать покупки и просмотры в Интернете только у известных, уважаемых брендов. Надежные розничные продавцы продают законные товары, и если контрафактные и поддельные товары все же проскальзывают на их торговые площадки, политика возврата дает пользователям возможность возместить свои потери. Более того, доверенные стримеры будут транслировать только шоу и мероприятия, на которые они имеют право. Если пользователи находят предложение транслировать что-то со значительной скидкой, бесплатное или недоступное в известных СМИ, скорее всего, это мошенничество. По крайней мере, это может быть пиратский контент, который также может нести угрозу вредоносного ПО.

Покупайте билеты в сети кинотеатров или в известном приложении для продажи билетов.

Еще один способ, которым мошенники крадут деньги, — это создание фиктивной онлайн-кассы, которая продает билеты. Эти билеты никогда не будут доставлены, и злоумышленники украдут деньги или финансовые данные пользователя. Пользователям следует попробовать приобрести билеты онлайн непосредственно в кинотеатре или с помощью надежного онлайн-приложения для продажи билетов в кино, которое они могут найти в Apple App Store или Google Play.

Избегайте посещения подозрительных веб-сайтов.

Онлайн-мошенники обладают хорошими техническими навыками для создания и дизайна мошеннических сайтов, но они также часто из-за спешки допускают нелепые ошибки. Некоторые поддельные сайты могут выглядеть вполне правдоподобно, а другие выглядят довольно нелепо. В любом случае пользователи должны следить за плохим веб-дизайном, опечатками и грамматическими ошибками на веб-сайтах. Они часто указывают на мошеннический сайт, поскольку уважаемые компании делают все возможное, чтобы обеспечить профессиональный уровень своих ресурсов.

Критически оценивайте предложения, промо-акции и розыгрыши.

Крупные медиа-события сопровождаются большими маркетинговыми усилиями, и мошенники делают все возможное, чтобы слиться с ними. Быстрый способ обнаружить мошенничество — внимательно изучить рекламную акцию. Если вас просят предоставить информацию о своем банке или карте для верификации, скорее всего вы нарвались на мошенничество. Пользователи не должны обращать внимание на эти рекламные акции, которые требуют чего-то взамен, особенно если они запрашивают деньги или личную информацию.

Используйте доверенное программное обеспечение для обнаружения атак.

Комплексное программное обеспечение для онлайн-защиты защищает от новейших вирусов, вредоносных программ, шпионских программ и программ-вымогателей. Кроме того, оно дополнительно защищает конфиденциальность и личность пользователей. Онлайн-защита, характерная для мошенничества с «Барби» и «Оппенгеймером», может помочь предотвратить переход пользователей по ссылкам на известные или подозреваемые вредоносные сайты. Кроме того, это программное обеспечение также предлагает надежную защиту паролем, генерируя и автоматически сохраняя сложные пароли, чтобы защитить учетные данные пользователей от хакеров, которые могут попытаться проникнуть в другие учетные записи.